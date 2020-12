Un fan de 'Espejo público' comparte cada año un décimo con Susanna Griso, aunque ella no lo sabe

La pandemia ha provocado que no podamos festejar como años atrás los premios repartidos por la Lotería de Navidad. Este 22 de diciembre de 2020, los premiados tendrán que dejar los abrazos a un lado y celebrar su suerte protegidos con mascarillas.

Las medidas de seguridad sanitarias han impedido que este año el sorteo de la Lotería de Navidad contara con público, como es habitual. El Teatro Real se ha visto más vacío de lo normal, ya que la jornada se ha celebrado sin las largas colas que se forman cada año alrededor del edificio.

Esta mañana, el equipo Espejo público se ha trasladado hasta allí para ver a los pocos valientes que han seguido el sorteo desde las puertas del Teatro Real. Una reportera de Antena 3 se ha encontrado con Juan, un hostelero de León, que viaja cada año a Madrid para vivir el sorteo desde la capital. El entrevistado es conocido como el Obispo oficial de la Lotería de Navidad, debido a su llamativo disfraz con el que reparte suerte entre los transeúntes.

No obstante, el eclesiástico atuendo de Juan no ha sido lo que más ha llamado la atención de las cámaras de Antena 3, sino un cartel en el que aparece el rostro de Susanna Griso. Al parecer, el hostelero comparte un décimo con la presentadora de Espejo público, aunque ella no lo sabe.

El 58983 es el número jugado por este seguidor del magazine matutino y con el que Susanna Griso podría llevarse un premio del sorteo de Navidad. La comunicadora no estaba este martes en plató para agradecer en directo la buena voluntad de este fan, en su lugar, Lorena García ha dirigido el especial de la Lotería de Navidad.