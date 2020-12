Els comptes dissenyats per combatre la crisi de la Covid-19

Els pressupostos aprovats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) compten amb un important increment de les inversions per reactivar l’economia i reparar el teixit social i productiu, danyat per la crisi desfermada pel coronavirus.

La pandèmia va causar un impacte en la societat els efectes del qual es perllongaran durant uns quants anys. Entre aquests es troba la pèrdua de llocs de treball, el tancament de comerços i empreses i la caiguda en els sectors de la construcció, els serveis, el turisme i la cultura. Però el perjudici és més gran en els col·lectius vulnerables com els joves, les dones i les persones grans.

Els pressupostos per al pròxim any 2021 no només mantenen les inversions que aquest organisme supramunicipal impulsa des de fa anys, sinó que també fan possibles "programes que lluitin contra els efectes de la pandèmia de coronavirus", descriu Ramon Torra, gerent de l’AMB.

Protecció als sectors vulnerables

A més del llançament d’aquests plans, l’AMB procura protegir els sectors més vulnerables amb accions de congelament de tributs i ajuts a famílies i empreses que no poden assumir càrregues tributàries. Per al 2021, la pròpia institució de l’AMB comptarà amb un pressupost de 985 milions d’euros, el que representa un increment del 15% respecte a l’any passat. En termes absoluts, la diferència és de 159 milions d’euros.

Per la reactivació econòmica

"El principal actiu del pressupost és la recuperació de l’activitat econòmica", assenyala Torra. L’objectiu és que l’organisme pugui atendre les necessitats socials urgents generades per la pandèmia, però sense deixar de banda les seves línies d’inversió habituals, com impulsar la mobilitat sostenible, combatre l’emergència climàtica, promoure l’habitatge assequible i gestionar els residus i el cicle de l’aigua, entre altres àmbits.

Suport a la cohesió social

Un dels programes que s’han creat per afrontar la crisi és el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis, conegut com a ApropAMB. Dotat d’una partida econòmica d’un total de 16,6 milions d’euros, donarà suport econòmic i tècnic als programes municipals que assisteixin als col·lectius més vulnerables, fomentin el comerç de proximitat, atorguin ajuts per a la generació de llocs de treball i impulsin la inserció laboral dels col·lectius de joves i dones.

Aquesta iniciativa se suma al Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, que té un pressupost anual de 7,5 milions d’euros.

Habitatges assequibles

L’AMB continua amb el full de ruta per crear l’operador Habitatge Metròpolis Barcelona, que enguany espera sumar un soci privat per seguir endavant amb la construcció i promoció de 4.500 habitatges amb protecció oficial en sis anys. !Aquest és un actiu important que mai havíem tingut sobre la taula", diu Torra. La construcció d’habitatges, a més de permetre l’accés a les persones que busquen la seva emancipació familiar o que tenen rendes baixes, també és una font de generació de feina, pel que reforça la reactivació econòmica buscada.

Cal aclarir que els habitatges construïts per l’Impsol, un dels organismes que depèn del grup AMB, es dissenyen tenint en compte els nous rols de gènere i l’amplitud d’espais interiors, que coincideix amb les noves tendències de disseny generades per afrontar la crisi sanitària de la Covid-19.

La reactivació econòmica és un dels eixos per combatre els efectes del coronavirus. JUAN PEDRO CHUET-MISSÉ

Inversions territorials

En l’àrea de Territori, el Pla d’inversions metropolità, adaptat amb un seguit d’actuacions per combatre la crisi, preveu destinar 59,9 milions d’euros.

En el nou pressupost es contempla comptar amb 110 milions d’euros del Pla de sostenibilitat ambiental (PSA), per impulsar serveis de mobilitat sostenible i transició energètica, amb accions que van des de la instal·lació de fotolineres per a la recàrrega de vehicles a la creació de carrils bici, l’impuls de transformacions urbanístiques, que privilegiïn als vianants i la rehabilitació d’equipaments per a la millora de l’eficiència energètica. "Són inversions adreçades a actuacions concretes vinculades amb la sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic", va descriure el gerent de l’AMB.

A aquest programa se li suma el Programa d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG), amb una partida de 8,4 milions d’euros per als anys 2020-2023, que apunta a invertir en espais fluvials metropolitans, recuperar zones degradades i integrar les infraestructures entre els municipis.

Per al manteniment de la infraestructura verda metropolitana, integrada per una xarxa de parcs urbans, espais naturals com també les serralades de Collserola, Garraf i Marina, i els eixos fluvials del riu Besòs i el Llobregat, s’invertiran un total de 19,7 milions d’euros.

2.230 milions d'euros és el pressupost consolidat actual de l'AMB

Tarifes de transport socials

A més de les aportacions als serveis de transport públic, l’AMB destinarà 44,3 milions d’euros per subvencionar les tarifes socials i el transport de les persones amb mobilitat reduïda. Per altra banda, també es contempla invertir 14,4 milions d’euros per al Pla de mobilitat sostenible 2020-2023 , per posar en marxa programes de millora de la qualitat de l’aire.

Cap al residu zero

L’AMB continuarà amb els seus programes de prevenció i gestió de residus, per impulsar la classificació i tractament per aconseguir els objectius de residus zero. Per aquesta partida, que pertany a l’àrea d’Ecologia, es comptarà amb 183 milions d’euros. Quant a les dotacions per atendre les competències metropolitanes de la gestió de l’aigua, es preveu un pressupost de 104,3 milions d’euros.

Altres àrees de l’AMB

L’organisme segueix amb la redacció de Pla Director Urbanístic (PDU), que amb 2,2 milions d’euros busca construir una xarxa de ciutats des d’una mirada metropolitana. L’Àrea de Relacions Internacionals i de Cooperació manté els seus programes per impulsar xarxes metropolitanes a escala europea i mundial, per als que comptarà amb 2,2 milions d’euros. A més, l’AMB seguirà destinant el 0,7% dels seus recursos per a fons de cooperació i d’ajuda al Tercer Món.

L’AMB congela tributs i subvencions als qui no poden pagar-ho

L’AMB compta amb una sèrie d’accions per ajudar econòmicament a la ciutadania que ha estat colpejada per la crisi. En el cas del Tribut Metropolità, que es paga com a recàrrec de l’IBI, el seu tipus impositiu ha quedat congelat per a l’any vinent. A més, l’AMB elaborarà un nou mètode de càlcul que portarà que els imports a pagar siguin més ajustats. Malgrat que no es preveuen increments, es calcula que l’AMB ingressarà 127, 2 milions d’euros per aquest impost.

Una altra línia d’ajut a la població és la congelació de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR). Aquí també s’aplicarà un nou mètode de càlcul que aconseguirà que un 40% dels comerços de l’àrea abonin menys. Per a l’any vinent, la recaptació d’aquesta taxa s’estima en 124,9 milions d’euros, igual que el 2020.

En el cas de les persones en situació vulnerable que no puguin afrontar-la, l’AMB contempla adreçar un milió d’euros per a subvencions. A més, l’AMBpreveu l’arribada de partides d‘institucions estatals i europees, com els fons FEDER de la UE (amb 9,36 milions), que permetran impulsar programes socials i d’infraestructures.

El tercer pressupost més gran de Catalunya

El grup AMB té un pressupost consolidat actual de 2.230 milions d’euros. A més dels 985 milions de l’organisme, també s’inclouen les partides d’entitats autònomes com l’Institut Municipal del Taxi (IMET), l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL); i les societats que hi tenen participació, com Transports de Barcelona S.A., TMB o Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A., entre altres.

"Els pressupostos del grup AMB són els tercers més grans de Catalunya, després dels de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona", precisa Torra.

A diferència dels pressupostos del 2019 i el 2020, les previsions per a l’any vinent es van beneficiar de les disposicions del govern estatal, que permeten a les administracions locals disposar d’una major capacitat de despesa i d’endeutament per afrontar les necessitats socials sorgides per l’expansió del coronavirus.

En aquest sentit, l’expansió de les partides es va centrar en els plans socials i les inversions en infraestructura. "La despesa en l’estructura de l’AMB es manté en els mateixos paràmetres que en els darrers tres anys", va indicar el gerent de l’organisme.