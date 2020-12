Santiago, la ciudad que "más preocupa", roza los 200 casos a 14 días con un aumento sin origen "identificado"

Así lo ha explicado este martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ha comparecido para informar de las decisiones tomadas en el comité clínico del lunes, que pasó al municipio de Rianxo a nivel máximo de restricciones pero no impuso ningún cambio en la situación de las ciudades -todas cerradas perimetralmente excepto Ourense-.

De ellas, ha dicho Comesaña, la que "más preocupa" a los expertos es Santiago de Compostela, que después de una "evolución positiva" durante el cierre perimetral -fue la que menos tiempo permaneció en él-, experimentó una importante alza con la apertura, que obligó a reimponer las limitaciones de movilidad.

Por ello, por el momento la Xunta mantendrá las medidas tal y como están hasta la revisión del próximo lunes. Con ello, Santiago, al igual que el resto de ciudades excepto Ourense, pasará la primera semana de Navidad perimetralmente cerrada, un cierre que no operará, para reuniones familiares, entre el 23 y el 25, pero sí el resto de las jornadas.

ORIGEN MÚLTIPLE

Una de las cuestiones que preocupan a los expertos, además del alza de casos, es que no está "claramente identificado el motivo" de esta mala evolución, ha dicho Comesaña. Esto es, los orígenes son múltiples. "No existe esa concentración, está afectada por muchos factores", ha explicado, algunos de ellos vinculados "a los ayuntamientos de la comarca", pero otros no.

Según ha explicado la directora xeral de Asistencia Sanitaria, Carmen Durán, los últimos datos apuntan a que Santiago continúa su "tendencia ascendente". De los 79 casos existentes cuando a inicios de diciembre se decretó la apertura perimetral, el municipio cuenta ya con 189 y la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 194, muy por encima de la media gallega y del resto de ciudades.

COMPOSTELA, A LAS PUERTAS DEL AÑO SANTO

Se da la circunstancia de que la ciudad de Santiago se encuentra precisamente a las puertas de abrir el Año Santo 2021, algo que, si no cambia la tendencia, hará cerrada perimetralmente.

Sobre la posible llegada de peregrinos en las próximas semanas, con la eliminación de las restricciones a nivel nacional de movilidad pasadas las fiestas, el conselleiro ha explicado que esa fecha "queda aún muy lejos" y ha apostado por analizar los datos semana a semana.

No obstante, ha explicado que, hasta ahora, el Camino ha sido un lugar "seguro" y que Sanidade trabaja junto con el Xacobeo y Vicepresidencia en "establecer todas las herramientas" que "garanticen" que esto siga siendo así.