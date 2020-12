Aitana zanja el debate sobre sus supuestas operaciones estéticas

Aitana Ocaña visitó este lunes El hormiguero para presentar su nuevo disco, 11 razones. Asimismo, la entrevista de Pablo Motos a la cantante no fue lo único que se comentó en las redes sociales, pues varios usuarios opinaron que la joven parecía haberse sometido a retoques estéticos. Tanto fue así que la propia artista se vio obligada desmentirlo, unos minutos después, a través de Twitter.

"Jamás me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje", avanzó la 'ex triunfita' en la red social tras agradecer las muestras de cariño por su visita al programa de Antena 3.

Además, Ocaña añadió que cada persona es libre de hacer lo que desee con su cuerpo: "Igualmente, que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más". Una respuesta que recogió más de 1.700 retuits y superó los 21.300 'me gusta'.

JAMÁS me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje 🥴 IGUALMENTE que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más. — Aitana (@Aitanax) December 21, 2020

La artista, que cumplió 21 años el pasado mes de junio, reaccionó de esta manera a mensajes como "¿Soy el único que le nota algo raro en la cara a Aitana?". No obstante, fueron muchos los tuiteros y tuiteras que, por otro lado, le dedicaron cariñosos comentarios a la cantante.

"Eres un bellezón y tienes a una maquilladora que vale oro, las cosas como son. Recuérdales a los que te intentan hablar sobre tu físico que eso ya no se lleva, ahora lo que se lleva es hablar de talento" o "No tenías que dar ni explicaciones pero aún así, gracias por hacerlo para mostrar que la gente que se dedica a maquillar puede hacer resultados muy buenos y bonitos para realzar la belleza natural de una persona" son algunas reacciones positivas.

Por otra parte, la barcelonesa también dio que hablar en las redes sociales tras afirmar en El hormiguero que la educación sexual en las escuelas "es imprescindible tenerla": "Debería haber una asignatura así, porque ahora los niños tienen al alcance ver cualquier contenido, me refiero al porno, pero eso no es real, tienes que explicarlo porque pueden confundir eso con la realidad. Debería empezar conociendo el cuerpo humano e ir avanzando con la edad".