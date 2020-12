El nombre d'ocupats baixa en 697.400 persones aquest any, la mitat a Catalunya, Andalusia i Madrid

Així, Adecco ha remarcat que la crisi que ha provocat la covid-19 "ha fet desaparèixer pràcticament tots els llocs de treball que es van crear durant els dos anys anteriors". Catalunya (138.500), Andalusia (115.600) i Madrid (90.900) concentren més de la mitat (49,5%) dels que es van eliminar arreu del país.

No obstant això, totes les comunitats autònomes han registrat descensos en el nombre d'ocupats durant aquest any, excepte Múrcia, on s'han creat 500 llocs de treball.

Destaquen les caigudes que s'han registrat a Canàries (-8,1%), Balears (-7,4%), Aragó (-4,7%), Catalunya (-4%), Andalusia (-2,7%) i Madrid (-2,9%).

Si es comparen les dades amb les del 2008, s'ha produït una pèrdua acumulada d'ocupació del 6,7% a Espanya. Les Balears i Múrcia són les úniques autonomies que presenten un nivell d'ocupació superior al del 2008, amb increments del 6,7% i del 0,2%, respectivament.

Tenint en compte els sexes, s'ha registrat un descens de 370.300 homes ocupats i 327.100 dones. Així mateix, els joves han sigut els que han patit la pitjor part d'aquesta destrucció d'ocupació, perquè el nombre d'ocupats de menys de 25 anys ha baixat en 216.300 persones (-19,1% interanual).

Per regions, l'ocupació entre els homes de menys de 25 anys només ha augmentat a Múrcia (+6,5% interanual), mentre que a Cantàbria s'ha mantingut. A totes les altres comunitats hi ha hagut destrucció d'ocupació d'homes joves, on destaquen les Canàries (-60,2%), Astúries (-40%) i Andalusia (-26,3%).

D'altra banda, en el cas de les dones de menys de 25 anys, s'ha observat que mentre Astúries ha sigut l'única on hi ha un increment en l'ocupació (+8,3% interanual), a Aragó i a La Rioja l'ocupació s'ha mantingut sense canvis. La resta de les comunitats presenten una destrucció d'ocupació de dones joves. Les baixades més pronunciades s'han registrat a les Balears (-42,4% interanual), Galícia (-32,1%) i el País Basc (-27%).

L'estudi també assenyala que mentre la quantitat d'ocupats de nacionalitat espanyola ha caigut un 3,4% interanual, el nombre d'ocupats immigrants ha disminuït en un 4%, la qual cosa implica una pèrdua de 600.800 espanyols i de 96.600 immigrants.

Segons Adecco, hi ha una diferència entre els dos principals grups d'immigrants, perquè el nombre de persones ocupades que procedeixen d'altres països de la Unió Europea s'ha reduït un 14,2% (132.700 ocupacions menys), però el dels originaris de tercers països ha crescut un 2,4% (36.100 ocupacions guanyades).

D'altra banda, l'estudi d'Adecco apunta que en els últims quatre trimestres només ha crescut el nombre d'ocupats amb nivell formatiu superior, mentre que s'ha reduït el de persones amb nivells educatius inferiors. Així, la pèrdua d'ocupació ha sigut més greu quan el nivell educatiu és inferior, segons Adecco.

De fet, actualment, s'ha contractat quasi 39.000 persones amb formació superior (+0,4%), mentre que s'ha acomiadat 162.600 persones que tenien l'educació primària (-15,5%), 457.700 persones que tenien la primera etapa de l'educació secundària (-8,5%) i 116.000 persones amb la segona etapa de l'educació secundària o formació professional (-2,4%).