Tres décimos del 86.986 "ilusionan" a la provincia de Ciudad Real

El primero de estos décimos ha sido vendido por máquina en el Bar Restaurante 'El Mirador' de Horcajo de los Montes. Su dueña, Milagros Rodríguez, ha mostrado a Europa Press su entusiasmo por haber dado por primera vez un premio en el Sorteo Especial de Navidad.

Ha confesado que cree que saber quién es el comprador, "un chico soltero del pueblo" que cuando el camarero se lo dio le dijo: "Un número capicúa muy bonito".Es el primer premio que da en Navidad y ha asegurado que según esta el año es de agradecer poder ayudar un poco a un vecino.

UN SUEÑO

Otro de estos décimos ha sido vendido en Torralba de Calatrava, concretamente en el Supermercado 'El Grillo de Oro' que tiene un punto de venta de Loterías.Ángel Senén ha contado a Europa Press que es la segunda vez que dan un quinto premio en este sorteo, concretamente fue en el del año pasado. "Estamos en racha", ha añadido mostrado la esperanza de que caiga alguno más a lo largo de la mañana".

"Cuando me han avisado para darme la noticia me he vuelto loco, porque dar dos premios seguidos y tan temprano como ha sido este es un sueño", ha confesado.De momento, ha reconocido no saber quién puede ser el agraciado ya que ha sido de venta por máquina.

"UNA CIUDAD QUE SUELE TENER SUERTE"

El último pellizco de 6.000 euros ha caído en la administración que desde el mes de marzo regenta Mari Carmen Ruedas y que está situada en la calle Palma de la capital y también ha sido un décimo vendido por máquina. "Ha sido uno, de momento, pero tenemos esperanza de dar más", ha añadido.

Se ha confesado muy emocionada por terminar el año repartiendo algún premio ya que empezó en la administración sólo unos días antes de que tuvieran que cerrar todas por el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria. Además de por el hecho de que un premio se haya quedado en Ciudad Real, "una ciudad que suele tener suerte".