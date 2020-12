Ningún agraciado con el quinto premio de Mallorca celebra en la administración donde adquirió el décimo

Así lo ha indicado el propietario de la administración de Can Picafort donde se vendió por terminal este número, que también ha detallado que desconocen qué cantidad exacta han podido vender del décimo premiado.

Lo mismo ocurre en la administración de venta mixta en la que ha sido vendido en Portals Nous, Calvià, una papelería en la que no disponen de datos exactos sobre el número de décimos del quinto premio que fueron adquiridos. No obstante, añaden que fue vendido por terminal y que, de momento, no se ha presentado ningún comprador para celebrar su premio.

Este número, que ha estado muy repartido por todo el territorio español y ha caído en otras zonas de Baleares como Es Castell (Menorca) y Santa Eulària (Ibiza), ha sido vendido también en un local dedicado a la venta de golosinas en Palma, donde se cree que únicamente se vendió un décimo, también por máquina, por lo que no prevén que nadie se presente para celebrarlo.