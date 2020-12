Tres motivos por los que ya deberías usar un irrigador bucodental (y uno es conseguir el que Amazon ha rebajado)

Aunque no hace mucho que su uso se ha extendido dentro del hogar, los beneficios de usar a diario los irrigadores bucodentales han logrado que cada vez sean más los que les den una oportunidad. Ideales para completar la rutina de limpieza dental, estos gadgets, similares a un cepillo eléctrico pero capaces de expulsar un chorro de agua a presión, son de gran ayuda para eliminar los restos más adheridos de comida, la placa y el sarro desde la comodidad de casa, disminuyendo, de este modo, algunas de las patologías más comunes de nuestra boca, desde las caries hasta la gingivitis.

Por ello, y dado su fácil manejo, no es de extrañar que los irrigadores se hayan popularizado entre los usuarios, puesto que, además, su precio no tiene por qué ser muy elevado. Sirva de ejemplo los modelos que en el catálogo de Amazon se pueden encontrar que, no solo garantizan precios asequibles, también la posibilidad de dar con grandes ofertas que mejores aún más el coste final. Sirva de ejemplo la que hemos encontrado hoy, para un modelo de Turewell, que, con casi cinco estrellas doradas otorgadas por los usuarios, puede ser tuyo por menos de 30 euros. ¿Listo para revolucionar la higiene bucodental en casa?

El irrigador dental, de Turewell. Amazon

Tres motivos para no desaprovechar esta oferta

Ocho cabezales para una limpieza completa. Este modelo incluye ocho cabezales intercambiables para conseguir una limpieza completa. Por un lado, encontramos tres unidades de las clásicas, un limpiador de lengua, una punta de placa dental, una punta para aquellos que llevan ortodoncia, una periodental y una de cepillo de dientes para tener un todo en uno. Con todas ellas, conseguimos una limpieza hasta en las zonas más difíciles.

Cuenta con un tanque de agua de 600 ml, lo que nos permite realizar una limpieza durante 90 segundos, tiempo perfecto para conseguir buenos resultados. Este recipiente, además, es muy fácil de limpiar, puesto que se puede desmontar. Una limpieza personalizada. Este irrigador cuenta con 10 configuraciones de presión de agua para adaptarse a las necesidades y a la sensibilidad de cada usuario. Además, gracias a su cabezal con rotación de 360 grados, alcanza todas las áreas de la boca para eliminar el 99% de la placa y evitar así la aparición de caries y el sangrado de encías.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.