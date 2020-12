El Colegio de Médicos de Navarra pide "máxima prudencia" en estas fiestas navideñas

En un comunicado, el Colegio de Médicos ha apelado a "la colaboración y responsabilidad" de toda la población navarra. "La máxima prudencia debe seguir siendo la tónica generalizada también en Navidad, y pedimos un mayor esfuerzo y compromiso para preservar en estos días las medidas de protección frente a la Covid-19 recomendadas por expertos y autoridades sanitarias", ha dicho.

Ha pedido así evitar cenas, comidas, reuniones y celebraciones entre no convivientes habituales y ha recordado "la importancia de seguir manteniendo la distancia individual, el uso correcto de las mascarillas, la higiene de manos, la promoción de las actividades en espacios abiertos, la máxima ventilación de los espacios cerrados y prevención y seguridad en encuentros que no puedan evitarse".

Según ha continuado, "el esfuerzo y dedicación de nuestros profesionales y la implicación de los ciudadanos para contener al virus ha sido ejemplar y así debe seguir siendo, a pesar del cansancio y la fatiga". "De ninguna manera debe ahora relajarse la responsabilidad comunitaria y el compromiso con la protección de la salud", ha manifestado, para añadir que "en el control de la pandemia la prevención individual es clave para la prevención colectiva; con conductas individualmente imprudentes podemos estar dañando a otras personas".

El Colegio de Médicos ha señalado que un aumento de contagios después de Navidad "supondrá un duro paso atrás que no nos podemos permitir". "Somos conscientes del agotamiento de la población, también de los profesionales sanitarios, pero no podemos ni debemos aceptar un incremento en los contagios. El camino recorrido hasta aquí se ha cobrado ya demasiadas vidas y nuestro sistema sanitario está sobrecargado tras varios meses de pandemia y sucesivos repuntes de los contagios", ha afirmado, para advertir de que "una nueva ola puede derivar en una desatención de patologías no Covid con su repercusión sobre la salud individual y colectiva".

Ha añadido que "las vacunas, que son seguras, están cerca pero no lo suficiente como para que relajemos las medidas recomendadas".

"LOS TESTS NO SON UN PASAPORTE DE INMUNIDAD"

En relación con la profusión de ofertas comerciales de diferentes tipos de tests serológicos de anticuerpos que "pretenden aportar tranquilidad y un pasaporte de seguridad en las celebraciones navideñas", el Colegio de Médicos de Navarra y la Organización Médica colegial (OMC) han advertido de que "no tienen suficiente especificidad ni sensibilidad para dar ningún tipo de tranquilidad, no cuentan con suficiente aval científico de su evaluación y fiabilidad y pueden ocasionar más confusión que certeza".

A su juicio, "la idea de 'soy negativo/a, no hay problema' es un error y pone en riesgo a nuestros seres queridos". "Es necesario que los resultados -tanto positivos como negativos- sean interpretados en el contexto clínico adecuado y en coordinación estrecha con los servicios asistenciales (Atención Primaria fundamentalmente) y de Salud Pública", ha concluido.