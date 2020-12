76.000 valencians seran vacunats en una setmana

Només aterren en la Comunitat les dosis de la vacuna desenvolupada per les farmacèutiques Pfizer i BioNTtech, 76.000 valencians seran vacunats. Així ho va anunciar aquest dilluns el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el seu compte de Twitter, en la qual va assegurar que “aquesta setmana acabarà amb 76.000 persones de la Comunitat Valenciana vacunades de Covid-19”.

L'anunci de Puig suposa que eixe nombre de vacunacions es realitzarà en un període de temps molt breu, ja que el que es preveu és que les dosis es comencen a subministrar el dia 27 de desembre, és a dir, aquest mateix diumenge.

La vacuna va ser aprovada aquest dilluns per l'Agència Europea del Medicament i també va rebre el vistiplau per part de la Comissió Europea perquè es comence a comercialitzar i distribuir entre els 27 Estats de la Unió.

Els 76.000 valencians que segons el líder del Consell rebran la puntxada imminentment corresponen, d'una banda, a 50.000 usuaris i personal de residències i, per l'altre, a 26.000 grans dependents. Són xifres aproximades aportades per la Conselleria de Salut Universal, encapçalada per Ana Barceló. Aquests són els grups prioritaris en el calendari de vacunació que va establir el Govern central.

Ximo Puig porta ja uns dies remarcant que l'autonomia està totalment preparada per a la vacunació massiva contra el SARS-CoV-2. “Tenim preparada tota l'estructura perquè quan tinguem les vacunes es comencen a administrar”, va assegurar el divendres de la setmana passada durant una visita al Museu del Joguet.

També va sostindre que la Comunitat compta amb una xarxa de Salut Pública que està preparada per a les vacunacions des de fa anys. Aquest mateix dilluns, va voler tornar a remarcar que l'autonomia que presideix està preparada per a rebre i administrar fins a 600.000 dosi “tan prompte arriben les vacunes en els pròxims dies”.

No obstant això, encara queda temps perquè la immunitat col·lectiva protegisca a la societat del coronavirus, i és per això que el president demana a la ciutadania que no es relaxe abans d'hora: “No podem relaxar-nos en absolut perquè l'inici del procés de vacunació no vol dir que ens puguem relaxar. Comencem la fi de la pandèmia però continuem estant en ella”, va dir. També insisteix a mantindre l'ànim en peus en aquest últim tram: “Ja estem al final del túnel; que eixe horitzó d'esperança ens done força”.