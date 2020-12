Metrovalencia incrementa el seu servei en els dies laborables nadalencs

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha previst que Metrovalencia oferisca durant els dies laborables de les pròximes festes nadalenques el servei habitual establit per a aquest tipus de jornades la resta de l'any. Aquesta mesura suposa un increment del servei respecte a anys anteriors i permet que es mantinguen i no es modifiquen els horaris habituals els dies 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 4 i 5 de gener.

Com ha destacat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, aquesta decisió s'ha pres “amb la finalitat de garantir la prestació d'un servei de qualitat en les millors condicions de seguretat per a totes les persones usuàries”.

En la Nit de Nadal i Nit de Cap d'Any, FGV ha previst que les circulacions finalitzen entre les 22.00 i les 23.00 hores, sense alterar l'horari de la resta de la jornada. Per Nadal i Any Nou, com en anys anteriors, els trens i tramvies començaran a circular més tard, tant a València com a Alacant.

Igual que en els mesos previs, i com a conseqüència dels efectes de l'actual crisi sanitària i de les restriccions horàries en vigor, no s'ha previst cap mena de servei nocturn addicional durant les pròximes festes, informen des d'FGV.