Ciutadans veu “quasi tancat” el seu suport als Pressupostos

El síndic de Ciutadans, Toni Cantó, va considerar aquest dilluns que l'acord per a votar a favor dels Pressupostos de la Generalitat està “quasi tancat” mancant aprovar una “baixada d'impostos”. Així es va pronunciar Cantó després de reunir-se al matí amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a “donar-li l'última espenta” a aquest pacte.

Cantó va agrair tant al cap de l'Executiu com als síndics del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem “la seua predisposició per a baixar els impostos a la classe treballadora”. De fet, va afirmar que aquestes dues últimes formacions “estan més prop de donar suport a una baixada d'impostos”, i que “l'acostament és real”.

Segons Cantó, “queda un xicotet serrell que s'acabarà de tancar en les pròximes hores per a baixar impostos” als ciutadans. En concret, “serà una baixada per davall del tram de 50.000 euros d'al voltant de 100, 150 i quasi 200 euros”. “Al Botànic el preocupava que eixa baixada afectara les rendes més altes, i ho hem anat arreglant perquè no siga així”, va indicar.

“És cert que el Botànic vol portar una pujada d'impostos a les rendes més altes, que francament jo no haguera dut a terme. Jo no vull acabar amb els rics, vull acabar amb la pobresa i la desocupació, i vull que els rics no se’n vagen d'ací i seguisquen en la Comunitat Valenciana per a crear ocupació i riquesa”, va manifestar, al mateix temps que va assenyalar: “No puc canviar per complet els Pressupostos, però em sent orgullós que, si es confirma, el 99,2% dels valencians pagaran menys en 2021”.

No obstant això, va indicar que no vol “tirar les campanes al vol” fins que “es vote afirmativament l'última proposta”. “Tot sembla indicar que si s'arriba a eixe acord, el nostre vot serà positiu”, va agregar.

Per part seua, el síndic socialista, Manolo Mata, va defensar que fins demà hi ha temps per a negociar la baixada d'impostos que demana Cs, una proposta on creu que hi ha “més reticències” per part de Compromís i Unides Podem, socis del PSPV en el Govern valencià.

“És una qüestió de voluntat política”, va sostindre ahir en els corredors de les Corts després de la reunió privada que van mantindre Puig i Cantó per a abordar la baixada fiscal. I, efectivament, les altres dues potes del Botànic no semblen tan predisposades a acceptar les condicions de Cs.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, va afirmar que l'última proposta de la formació taronja suposa una “minva d'impostos” i el va instar a presentar una amb “impacte zero” en aquest sentit, ja que mentre no es contemple aquesta condició no la podran acceptar. No obstant això, va assegurar que si se'ls fa una proposta “en la qual l'impacte sobre la recaptació siga nul”, estan “disposats a parlar”.

Més dura va ser la síndica d’Unides Podem, Naiara Davó, que va retraure a Cantó el seu “intent desesperat d'ocupar titulars”, una cosa que considera que “no el deixa en bon lloc”, ja que “diu coses de les quals després s'ha de desdir”. Segons va dir, el seu grup busca “millorar la progressivitat fiscal i mantindre la recaptació actual”, i la proposta de Cs “no compleix ni l'una ni l'altra” d'eixes condicions.

Des del PP, Bonig no va voler valorar el suport de Cs als Comptes del Botànic, però va llançar un dard als liberals: “En l'estratègia política dels grups, sobretot d'un grup en extinció, ni entre ni isc. Cadascú fixa la seua estratègia i no tinc res a dir”.

Acord per a un Fons Covid

Els grups del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) i Cs han aconseguit un acord per a crear en 2021 un Fons Covid destinat als sectors més afectats per la crisi. Equival al 10% de les inversions del Pressupost, uns 76 milions d'euros.