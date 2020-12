'Sálvame' desvela los famosos que fueron a la fiesta ilegal de la hija de Guti, que pide perdón: "Se fue de las manos"

Zayra Gutiérrez, la hija mayor de José María Gutiérrez 'Guti' y Arancha de Benito, cumplió recientemente 20 años y lo celebró con una fiesta que se saltaba cualquier norma de la lucha contra el coronavirus, algo que ha causado una enorme indignación en las redes sociales, donde se ha llevado toda las críticas por el fiestón que se montó junto a sus amigos y rostros conocidos de la pequeña pantalla.

Este lunes, Sálvame analizó la fiesta e incluso dio algunos nombres de los famosos que supuestamente acudieron a ella. Kiko Matamoros, colaborador del espacio de corazón de las tardes de Telecinco, ha sido quien se ha encargado de dar a conocer este detalle.

Así, y siempre según el colaborador, entre los más de veinte asistentes se encuentran rostros conocidos: "Había muchas más caras famosas ahí: Katerina, la chica de La isla de las tentaciones, Noel Bayarri, de Mujeres y hombres y viceversa, Claudia, la ex de Rodri el de Adara… vamos, una delicia", denunció Matamoros.

El programa se puso en contacto con la joven, que pidió perdón por lo sucedido. "Es verdad que fuimos más de seis, no voy a decir cuántos pero se han filtrado cosas que no he dicho".

"Incumplí una norma, pido perdón, mi familia está afectada porque nos incumbe a todos"

Además, reconoció que se le fue "de las manos". "Incumplí una norma, pido perdón, mi familia está afectada porque nos incumbe a todos", se disculpaba una vez más Zayra, que asegura que se ha hecho la prueba del coronavirus por precaución.

Por su parte, su madre, Arancha de Benito, también se puso en contacto con el programa para pedir disculpas.