Autonomía financiera, un plan de empleo en pequeños municipios y presupuestos centran el pleno de Diputación

El portavoz del PP en la institución, Francisco Oblaré, ha defendido la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y ha criticado los planes del Gobierno, con el "anuncio de intenciones de fuerzas independentistas como ERC de intervenir y cuestionar los principios constitucionales de la autonomía financiera de las comunidades, bajo un pacto con el Ejecutivo central con la aprobación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero".

Por ello, reclamarán en el pleno al Ejecutivo respetar los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas recogidos en el artículo 156 de la Constitución Española, los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el artículo 175 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

También solicitarán a la Junta de Andalucía que mantenga esos principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, ha expuesto Oblaré en rueda de prensa.

El PSOE, por su parte, llevará como moción urgente que la Diputación incluya en el presupuesto de 2021 un plan de empleo dotado con la misma cantidad que le corresponde a la provincia del plan especial de empleo para Andalucía, incluido en los PGE por el Gobierno de España, con el objetivo de que los ayuntamientos de los municipios menores de 20.000 habitantes contraten a personas desempleadas.

Según el portavoz del PSOE, José Bernal, la Diputación "tiene que implicarse en luchar contra la destrucción de empleo que ha supuesto esta pandemia" del COVID-19. "Como institución que tiene su principal competencia en los municipios menores de 20.000 habitantes y no puede permanecer ajena al drama que sufren muchas familias en los pueblos de nuestra provincia", ha apostillado.

"Que los recursos de la Diputación se centren en lo que losmalagueños, especialmente los que viven en los pequeños y medianos municipios, realmente necesitan. Que destine más recursos para la generación de empleo y menos para publicidad, promoción y autobombo", ha sostenido el socialista, quien ha criticado también que este martes se lleve a pleno una nueva modificación de las comisiones de gobierno para incluir al diputado provincial "y tránsfuga" Juan Cassá. Es más, no ha descartado acudir a los tribunales si el presidente de la Diputación, Francisco Salado, no le quita las delegaciones al no adscrito y le rebaja el sueldo.

Por su parte, el grupo provincial de Adelante lleva como asunto urgente al pleno ordinario de diciembre que la Diputación exima del incremento de la cuota anual por tratamiento de residuos a los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes o, en su defecto, de forma transitoria a los menores de 10.000 habitantes.

La portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Teresa Sánchez, ha considerado que esta propuesta supondría un ahorro global de 1,4 millones de euros, además de reclamar que se compense "de una vez por todas" a los municipios malagueños en relación con los gastos extraordinarios en materia de desinfección que han tenido que asumir a consecuencia de la pandemia y que ascienden a más de 500.000 euros.

También Sánchez ha criticado al equipo de gobierno de PP y Cs "por un nuevo retraso en la aprobación de los presupuestos para 2021, que tampoco se podrán aprobar en el pleno de este martes como estaba inicialmente previsto" y que se estima que se lleven a un pleno extraordinario el próximo 30 de diciembre. Todo ello, ha añadido, pese a que los municipios "están muy pendientes de ellos para poder cubrir las numerosas necesidades a las que tienen que hacer frente en el actual escenario de crisis derivada de la pandemia del COVID-19".

A su juicio, se trata de una "irresponsabilidad del gobierno presidido por Francisco Salado, que está encerrado en sí mismo y más preocupado en campañas de imagen y eslóganes propagandísticos que en atender las demandas de los pueblos, todo ello de la mano de un tránsfuga que lo sustenta al otorgarle la mayoría absoluta".

Ciudadanos, por su parte, lleva al pleno ordinario dos mociones. Una para que el Gobierno de la Nación elabore el Pacto de Estado en de defensa y garantía del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia cuya creación le fue solicitada desde el Parlamento de Andalucía, con la participación y consenso de las diferentes fuerzas políticas, colectivos, agentes sociales y entidades más representativas de las personas en situación de dependencia.

El portavoz de Ciudadanos y vicepresidente primero, Juan Carlos Maldonado, ha indicado que el presupuesto andaluz para 2021 contempla una actualización de este coste/hora, atendiendo a las reivindicaciones del sector; igualmente, está prevista la redacción de una nueva orden del Servicio de Ayuda a Domicilio, "esfuerzos que están consiguiendo sin duda una mejora de las condiciones en la prestación de este servicio. Pero Andalucía no puede por sí sola acometer todas las mejoras necesarias".

OTRAS MOCIONES

La otra moción que presenta Ciudadanos al pleno de diciembre solicita la declaración como Hijo Predilecto de la provincia del pintor Antonio Montiel, "uno de los más activos profetas de su tierra en los más de 30 años que lleva de exitosa trayectoria profesional", ha indicado Maldonado.

"Envuelto en su españolidad y con Málaga por bandera, ha paseado el nombre de nuestra provincia por Cuba, México y en general todo el continente americano, así como por distintos países de nuestro entorno europeo. Tanto es así, que es innegable la asociación entre la figura de Antonio Montiel y Málaga para cualquier amante de la pintura, independientemente de dónde viva. Glosar todos los méritos de don Antonio Montiel sería simplemente abrumador", ha sostenido el vicepresidente primero.

En otras mociones ordinarias, el PP en la Diputación solicitará al Gobierno nuevos planes y ayudas para el colectivo de autónomos ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 además de instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a suspender la nueva subida de la cuota debido al impacto que ha ocasionado en estos trabajadores la segunda ola de contagios. También piden ayudas para los más jóvenes.

Igualmente, pedirán un descenso en el IVA de las mascarillas quirúrgicas y que el Ejecutivo tenga en cuenta las alegaciones de los municipios de Málaga, Torremolinos, Alhaurín de la Torre y Cártama, así como de la institución provincial y la Universidad, ante las nuevas servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y que, tal y como han trasladado los responsables de estas instituciones, "tendrían un severo impacto en los desarrollos urbanísticos".

El PSOE, por su lado, también llevará al pleno de nuevo la situación de la residencia La Vega de Antequera y otra ubicación para la depuradora norte de Málaga, prevista en terrenos aledaños a Alhaurín de la Torre y que afectarían a terrenos agrícolas en la Vega de Mestanza; o la convocatoria de subvenciones para cooperación institucional.

Adelante solicitará también a la Junta que refuerce de manera urgente el personal para gestionar las pensiones no contributivas por invalidez o jubilación así como estudiar el tendido eléctrico en la comarca de Antequera para evitar los continuos cortes del suministro que se producen.