El flechazo a primera vista de Debi con Camacho en 'First dates': "Ese niño es para mí"

Este lunes, First dates vivió una de esas citas donde nada más verse los comensales, las flechas de Cupido volaron para que entre ambos surgiera la chispa del amor. Y es que al entrar en el local de Cuatro, Debi se quedó sin palabras al ver a Camacho.

"Ese niño es para mí", afirmó la almeriense anda más ver a su cita esperándola en la barra del restaurante: "Voy para allá, me siento, y no me levanto", añadió la joven entre risas.

Tras saludarse y comentar de dónde venían, el silencio y los nervios se apoderaron de ellos: "Me he quedado sin palabras", admitió Debi momentos antes de ir a la mesa a cenar y conocerse un poco mejor.

"Me considero alguien muy cariñoso, siempre me doy a los demás y no me considero una persona rácana", comentó Camacho. También le dijo a Lidia Torrent que "llevo dos años sin pareja y ya estoy cansado de estar con unas, con otras...".

La almeriense, por su parte, aseguró que "mis amigos dicen que soy la más fría del grupo, pero creo que eso no es así. Sí que es verdad que a veces lo soy cuando me tocan las narices, entonces saco lo peor de mí. También soy bastante cabezona, pero me considero buena persona".

Camacho y Debi, en 'First dates'. MEDIASET

Las risas durante la velada fueron constantes, dando igual el tema de que hablaran, ya fuera de sus familias, de comida o gustos y aficiones. El futbolista comentó que su equipo jugaría en Almería, y la joven afirmó que "estaría encantada de ir a verle a uno de sus partidos".

La decisión final estaba cantada desde el principio de la cita ya que Debi sí que quiso volver a ver a Camacho porque "me ha parecido un chaval bastante interesante, muy guapo, y me ha encantado, las cosas como son".

El granadino, por su parte, también quiso una segunda cita: "Me ha hecho mucha ilusión que me haya dicho que es cariñosa porque es algo que necesito en mi día a día", afirmó el futbolista.