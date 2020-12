Calviño y Díaz mantienen su pulso por subir el salario mínimo y la reunión con sindicatos y patronal acaba sin pacto

Patronal y sindicatos se reunieron este lunes con el Ministerio de Trabajo en la que fue la segunda reunión para abordar la eventual subida del salario mínimo. El encuentro se produjo después de que, la semana pasada, Trabajo asegurase tras una primera reunión que no contempla en ningún caso la congelación de la cuantía de ese sueldo mínimo. Pero la cumbre de ayer terminó sin acuerdo y con las posiciones igual de enfrentadas.

Pese a que el Ministerio había pedido a los empresarios que modificaran su posición, la CEOE se mantuvo en la postura que ha mantenido las últimas semanas: la de que no es el momento de elevar el salario mínimo a causa de la crisis económica. Eso mismo piensa la parte socialista del Gobierno, y de hecho este lunes la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, apostó públicamente por "tomarse un poco de tiempo" y esperar a que "tengamos enfilada la recuperación económica" para aprobar una subida.

En el extremo contrario, los sindicatos no aceptan ninguna congelación, y mientras CCOO no quiso plantear como objetivo ninguna cifra concreta, UGT ha iniciado la negociación pidiendo una subida de en torno al 5% para llegar a los 1.000 euros mensuales. "El escenario económicono solo justifica una subida del salario mínimo, sino que la hace necesaria", argumentan los sindicatos.

Pese a que Trabajo tampoco es partidario de una congelación, su propuesta es mucho más modesta. Este lunes, la ministra del ramo, Yolanda Díaz, también se posicionó asegurando que "sería muy preocupante" que las empresas españolas "no pudieran soportar una subida de apenas nueve euros" en el salario mínimo. Eso equivale a que Unidas Podemos apuesta por elevar el salario mínimo en torno a un 0,9%, la misma cifra que subirá el sueldo de los funcionarios.

Pese a la falta de acuerdo este lunes , Trabajo ha decidido dar más tiempo al diálogo y se reunirá en los próximos días de nuevo con patronal y sindicatos, aunque aún no hay fecha para ese encuentro. No obstante, la semana pasada el Ministerio ya dejó caer que una negativa de los empresarios no le impedirá subir el salario mínimo, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, presionó para que Díaz cumpliera esta promesa: "Si no hay acuerdo en una mesa de diálogo social , el Gobierno debe arbitrar una salida y su propuesta", exigió. Fuentes sindicales confirman que el Ejecutivo se ha comprometido a "trabajar en una propuesta".