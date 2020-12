Estruendo en la protesta de la hostelería y la restauración en Barcelona: "No podemos más"

La hostelería, la restauración y el ocio nocturno se ha manifestado este lunes por la tarde en Barcelona para protestar contra el endurecimiento de las restricciones por la pandemia.

Unas 800 personas han recorrido ruidosamente el centro de la ciudad –con salida en la plaza de Sant Jaume y llegada al cruce entre Diagonal y Passeig de Gràcia- con lemas contra el Govern y su gestión.

"No podemos más", "Queremos trabajar" o "Con la hostelería no se juega" han sido algunas de las consignas. "Ya está bien de criminalizarnos. La decisión de que solo podamos trabajar por franjas horarias no tiene ni pies ni cabeza, y se ha hecho desde la más absoluta ignorancia", claman desde el sector, que en un principio se ha concentrado ante el Palau de la Generalitat.

"Ya está bien de criminalizarnos. La decisión de que solo podamos trabajar por franjas horarias no tiene ni pies ni cabeza, y se ha hecho desde la más absoluta ignorancia"