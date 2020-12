Un sorteo de la Lotería de Navidad sin público y con más premios

Este martes no habrá público en la platea del Teatro Real como cada 22 de diciembre. La gente no ha hecho cola de madrugada para poder estar entre los 416 personas –muchas de ellas disfrazadas– que cada año veían en vivo el Sorteo de Navidad. La pandemia por el coronavirus ha provocado que por primera vez en sus más de dos siglos de historia, este evento vaya a tener lugar solo con la presencia de los niños de San Ildefonso, los trabajadores de Loterías y Apuestas del Estado y los periodistas. Pero aunque las butacas no se vayan a llenar, después de meses tan duros, este sorteo del Gordo llega cargado de una ilusión colectiva mayor aún si cabe que la de ediciones anteriores. Estas son sus claves.

Protocolo

Medidas de seguridad. No podrá verse en el recinto a habituales como la octogenaria Manoli Sevilla, el obispo Juan, el televisivo Mocito Feliz o Fernando Vázquez, que en 1954 cantó el Gordo y desde entonces no se perdía un sorteo, y el aforo de medios de comunicación está reducido al 50%. Quienes están autorizados a entrar en el teatro deben llevar la mascarilla de manera permanente y solo los niños que canten las bolas estarán sin ella en el momento de su intervención. Para que puedan mantener la distancia de los dos metros se ha aumentado el espacio entre bombos. La mesa presidencial tendrá cuatro integrantes, en lugar de cinco, y los profesionales estarán separados por una mampara. Todo el que permanezca en el escenario deberá haber superado una prueba de antígenos.

Números

Los más demandados. Suele ser común que los números más solicitados coincidan con fechas relacionadas con algún hecho importante ocurrido en el año. Siendo así no es de extrañar que en esta ocasión el más buscado haya sido el que estaba ligado al día en el que se declaró el estado de alarma. Existen 1.720 décimos con el 14320, que se agotó a los quince días de ponerse a la venta. Otros números que también se han agotado han sido el 25110, día en el que murió Maradona, o el 11020, en referencia al decimotercer Roland Garros de Rafa Nadal.

Premios

Más series. Para este sorteo extraordinario se han emitido 172 series, dos más que en los tres años anteriores. Cada una de ellas se compone de 100.000 billetes y cada billete está formado por 10 décimos. A 20 euros por décimo, la emisión alcanza los 3.440 millones de euros. De ellos se reparte el 70%, lo que deja la cifra en 2.408 millones, 28 más que en 2019. El total de premios ha aumentado en más de 300.000, hasta 26,3 millones.

Gasto

Estimación a la baja. Loterías calcula que cada ciudadano ha invertido 65,66 euros en décimos para este día, una estimación inferior a los 68,48 euros que calculó hace un año. No obstante la cifra real quedó entonces en los 62,19 euros. El operador prevé que se habrán vendido 15,5 millones de números, un millón más, pero habrá que esperar a las devoluciones para conocer la cifra definitiva.