Miles de camioneros españoles atrapados en Reino Unido: "No podré pasar la Navidad con mi familia"

Europa se ha blindado ante el Reino Unido para protegerse de la nueva variante de la Covid-19 que ha hecho saltar las alarmas a escasos días de las fiestas navideñas. Esta nueva cepa, que resulta ser mucho más contagiosa, ha obligado a decenas de países a tomar la decisión de prohibir la llegada de pasajeros procedentes de Reino Unido.

El caos se ha desatado en los aeropuertos ingleses, donde centenares de pasajeros se han aglutinado frente a las oficinas de atención, pocas horas después de que los gobiernos anunciaran las nuevas restricciones y mientras las aerolíneas cancelaban decenas de vuelos.

No obstante, de la norma impuesta por el Gobierno quedan exentos los ciudadanos españoles o residentes, que sí podrán volver a sus hogares por Navidad; una expectativa cada vez más lejana para los miles de transportistas que se han quedado atrapados en Gran Bretaña, tras cerrar Francia sus fronteras.

Es el caso de Javier Laredo, un transportista granadino que el pasado domingo llegó a Londres para descargar fruta y verdura. "Cuando nos metimos en el Eurotúnel ya nos avisaron de que los camiones tendrían que permanecer 48 horas antes de poder volver a Francia", explica a 20minutos.

Al tener mercancía perecedera no tuvo más opción que cruzar la frontera, aun sabiendo que no sería fácil volver inmediatamente. "Mi idea era descargar en Londres y luego ir a otro pueblo a recoger una mercancía que tenía que llevar a España, para así llegar el 24 de diciembre a casa, pero con esta situación no voy a poder llegar en esas fechas y no podré estar con mi familia ni en Nochebuena ni en Navidad", dice Laredo.

"Hay miles de camiones en cola esperando para pasar, con lo que va a ser complicado que aunque se abra la frontera pueda llegar a tiempo"

El transportista argumenta que con las medidas que tiene que cumplir en su trabajo carece de sentido que no le permitan cruzar a Francia "a mí en Inglaterra no me dejan tener contacto con nadie durante mis cargas y descargas y además, luego no me van a pedir ningún tipo de test en la frontera”.

Según Laredo la posibilidad de regresar a casa por navidad es ya muy complicada "la única solución es que se llegue a un acuerdo entre Francia y Reino Unido, pero aun así, ya hay miles de camiones en cola esperando para pasar, con lo que va a ser complicado que aunque se abra la frontera pueda llegar a tiempo".

El transportista Javier Laredo a la espera de que le dejen regresar a España J.L.

Enjaulados en Francia

Rabia, impotencia y sensación de abandono. Son los sentimientos que predominan entre los camioneros que no llegarán a tiempo a casa para pasar las navidades junto a sus familias, como tenían planeado. Mariano Buitrago, un conductor de Murcia, se ha quedado atrapado en el sur de Reino Unido. Francia anunció este domingo que suspendía el tráfico de mercancías y personas procedentes del país inglés, lo que ha dejado a miles de ellos aislados en la frontera, muchos incluso en medio de la carretera.

"Yo pude venirme a un área de servicio, pero hay cientos a los que han dejado en medio de la autopista sin tener ningún tipo de servicio", cuenta Buitrago a 20minutos. Como él, miles de conductores están en la misma situación, a la espera de que los gobiernos de Francia y Reino Unido encuentren una solución al cierre de fronteras.

"Por supuesto, descartamos ver a nuestra familia en Nochebuena", lamenta Mariano Buitrago. Cuando hace unos días partió hacia Reino Unido con el camión lleno de espinacas, no podría imaginarse que tendría que quedarse bloqueado entre fronteras y renunciar a la cena de navidad junto a su mujer y su hija. "Que nos hagan una PCR o lo que haga falta", pide. Ahora, espera junto a varios compañeros en el área de servicio de Oxford a que pongan solución al problema, aunque es consciente de que ya no podrá llegar a tiempo y confiesa sentirse abandonado al percibir que los gobiernos no piensan en ellos.

"Yo pude venirme a un área de servicio, pero hay cientos a los que han dejado en medio de la autopista"

Cientos de camiones están ahora bloqueados en varios puntos de Inglaterra sin poder salir; una situación que el director de la Confederación Española de Transporte de mercancías (CETM), Pascual Corredor, ha calificado de "muy complicada". Desde anoche, Francia cerró sus fronteras por la cepa de coronavirus y "ha hecho una jaula", asevera Corredor, añadiendo que el caos es generalizado entre los transportistas, pues "todos los camiones que fueron a descargar a Inglaterra no han podido salir".

Aglomeraciones en los aeropuertos ingleses

En los principales aeropuertos ingleses el ambiente este lunes era de tensión, incertidumbre y caos. Daniel Mardlin, por ejemplo, ha tenido que pasar la noche en el aeropuerto londinense de Heathrow para poder hacerse una PCR antes de viajar a Madrid, topándose con las aglomeraciones que se han sucedido desde que los países empezaran a anunciar su veto. "Creo que todo esto de bloquear fronteras hizo que la gente, incluido yo, decidiese cambiar su vuelo a lo antes posible", afirma Mardlin a 20minutos.

"Gente de Italia tuvo que dar vuelta. Vuelos a Dubai, Francia, Holanda… cancelados. Y eso, obviamente, hizo que la gente se aglomerase", cuenta, asegurando que "al menos el 95%" de los pasajeros iban con mascarilla. Su vuelo estaba previsto para este lunes, pero tuvo que ir la noche anterior al aeropuerto para que le diera tiempo a recibir el resultado de la PCR antes de volar a Madrid, y se la pasó atento a las noticias "con la incertidumbre de saber si llego a casa o no".

Aún así, considera que "el Gobierno tendría que haber cerrado fronteras. Es lo mejor para todos al final", dice, añadiendo que "lo último que quiero es pasar la Navidad con mi familia y poder contagiarles con Covid", por lo que se va a hacer otra PCR nada más llegar a Galicia, donde se reunirá con sus familiares. "Aunque no lo parezca, se está más seguro en España que en el Reino Unido. O al menos así lo percibo yo", concluye.