Cvirus.- Barceló titla d'"irresponsables" els participants de la festa del Galileu

Barceló, abans de visitar l'Hospital de Xàtiva, s'ha referit així a la festa dissolta per la Policia Nacional el passat en el Col·legi Major Galileu Galilei de València que pel que sembla va congregar prop de 200 estudiants. Es tracta de la mateixa residència que va patir un brot de coronavirus amb prop de 160 positius després d'una festa el passat mes de setembre.

Sobre aquest tema, ha apel·lat la responsabilitat de tots aquests estudiants perquè després de la festa en Nadal tornaran a les seues cases on els esperen "les seues famílies i persones majors" després d'haver participat en una festa "sense prendre cap precaució", la qual cosa és "absolutament irresponsable després del que hem passat i seguim passant". "La vacuna llança llum al final del túnel, però cal arribar i per a arribar cal seguir sent molt estrictes amb les mesures", ha subratllat.

En eixe sentit, ha assenyalat que "existeix una impressió" entre els professionals sanitaris que "tots els esforços no es corresponen amb alguna actituds, que són les menys, però disgusten als qui s'estan deixant la pell".

Així, ha comentat que els equips directius dels diferents departaments amb els quals es reuneix li traslladen "el cansament" dels professionals, igual que la població, però ha recalcat que el personal té "molt de coratge i molt clar qual és la seua vocació".