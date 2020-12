Cvirus.- La Policia no va posar sancions en el Galileu perquè els joves ja estaven dispersats i amb mascareta

Segons ha indicat en declaracions a Oriola (Alacant), els agents es van personar en les instal·lacions "entre quinze i vint minuts després de rebre una telefonada en la qual es denunciava una festa en la residència de l'avinguda de Tarongers en la qual, pel que sembla, no es respectaven les mesures sanitàries". Es tracta de la mateixa residència que va patir un brot amb més de 160 positius després d'una festa al setembre.

Una vegada allí, ha precisat Bravo, els efectius van observar que "solament quedaven alguns grups d'entre tres i cinc persones" però que "sí portaven mascareta", per la qual cosa "no va haver-hi motiu per a alçar un acta per fets sancionables".

"La gent ja s'estava dispersant i retirant a les seues habitacions. Es van observar grups d'entre tres i cinc persones que sí portaven mascareta, per tant, no s'ha obert cap expedient sancionador per tals fets", ha asseverat.

Així mateix, la titular de Justícia ha explicat que "el que va passar va ser que va haver-hi una gran concentració", per la qual cosa els estudiants "van ser requerits per a abandonar la ubicació i, com no van fer cas, en veure la presència policial, ja es van dispersar ràpidament".

"La Policia Nacional ens comunica que no van obrir cap expedient perquè quan van arribar els efectius, tots els estudiants s'estaven retirant cap a les habitacions", ha sostingut Bravo, després de tindre accés la Conselleria a l'informe de la Policia Nacional.

En la mateixa línia, ha subratllat que va ser un responsable del Col·legi Major Galileu Galilei qui va alertar la policia a través d'una telefonada al 112 sobre la presència d'unes 100 persones que estaven concentrades en les zones comunes de l'edifici, "sense distància de seguretat ni mascareta". No obstant açò, ha afegit, "en arribar els efectius no es podia apreciar tal concentració i els grups restants es van marxar".

La responsable d'Interior ha destacat la "bona actuació" del responsable del centre "després dels fets ocorreguts fa uns mesos en eixe emplaçament", que "compta amb un expedient sancionador perquè els responsables no van actuar com és exigible". No obstant açò, ha assenyalat que "en aquest cas, sí s'ha actuat bé perquè s'ha requerit la presència policial".

"Tots hem d'estar alerta quan observem conductes que no respecten les mesures sanitàries", ha manifestat, al mateix temps que ha instat a "denunciar aquestes situacions perquè amb aquestes actuacions responsables evitarem morts i contagis".