La Junta de Andalucía blinda otros cuatro años los conciertos educativos

Un día después de que miles de personas se echaran a la calle para protestar contra la Ley Orgánica de modificación de la LOE –conocida por sus siglas como Lomloe o, más popularmente, como ley Celaá–, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó este lunes la orden que regula la renovación de los conciertos educativos en la comunidad por cuatro años. "Las familias pueden estar tranquilas, van a poder seguir llevando a sus hijos al colegio que les dé la gana", ha manifestado el portavoz del Ejecutivo regional, Elías Bendodo, quien asegura que "no vamos a consentir que la ley Celaá se cargue la educación concertada" y critica los "complejos de los dirigentes socialistas, que llevan a sus hijos a la concertada o privada y luego dicen que eso es de pijos".

Los conciertos en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Especial, Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) finalizaban este año, de forma que los que se renueven, o se soliciten y concedan por primera vez, se prolongarán hasta el año académico 2024-2025. Los de Primaria, por su parte, finalizan en el curso 2022-2023 y la ley vigente permite que se prorroguen por seis años.

La Consejería de Educación va a priorizar el concierto de las unidades de FP de grado medio para completar la oferta de la red pública, en la que, según la Junta, cada año se quedan fuera unos 30.000 estudiantes. E, igualmente, reforzará la FP básica y la Educación Especial.

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha señalado que desde Andalucía "no compartimos esta ley, que se ha hecho prácticamente a la carrera y sin el consenso de toda la comunidad educativa". No obstante, ha querido desvincular la orden del BOJA con el hecho de anticiparse a la aprobación definitiva de la nueva y polémica norma que ahora se está tramitando. "Nosotros no hemos alterado para nada la orden de conciertos, sencillamente tocaba en estos momento renovar esa orden, y ahora son por un periodo de cuatro años, y así hemos hecho con absoluta normalidad", ha explicado Imbroda.

Igualmente, el consejero se refirió a la Comunidad de Madrid, que hace unos días amplió de seis a diez años los conciertos educativos. "Nosotros podríamos plantearnos ampliar esa orden de conciertos, pero no estamos en eso. La realidad de Madrid nada tiene que ver con la de Andalucía. Estamos convencidos de que nunca el sistema educativo ha estado más protegido en la comunidad, ya sea la red pública o la concertada, que con este Gobierno", concluyó el responsable del ramo.

La concertada en Andalucía, en cifras

Andalucía cuenta, según los datos aportados por la Junta, con 564 centros educativos concertados, lo que supone cerca de 280.000 alumnos y unos 20.000 docentes. Por unidades, encabezan la lista Primaria, con 4.502 aulas; ESO, con 2.974; y segundo ciclo de Infantil, con 2.077.

Hay, además, otras 953 de Educación Especial; 102 unidades concertadas de Programas de Transición de Vida Adulta; 260 en Bachillerato; 595 en Grado medio; 257 en Grado superior; y 218 en FP básica.