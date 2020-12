Cvirus.- Els casos segueixen pujant a Espanya, amb 22.013 nous contagis, i la incidència avança fins a 224

La xifra total de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.819.249 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 224, davant de 214 el divendres i 193 el dilluns passat, amb un total de 105.752 positius en les passades dos setmanes.

En l'informe d'aquest dilluns s'han afegit 334 noves defuncions, en comparació de les 149 del divendres i 389 del dilluns passat. Fins a 49.260 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades arreplegades pel Ministeri. En l'última setmana han mort 565 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya.

Actualment, hi ha 11.431 pacients ingressats per COVID-19 a tota Espanya (11.224 el divendres) i 1.944 en UCI (1.920 el divendres). En les últimes 24 hores, s'han produït 945 ingressos (1.131 el divendres) i 456 altes (1.249 el divendres). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 9,40 per cent (9,14% el divendres) i en les UCI en el 20 per cent (20,10% el divendres).