Soraya Arnelas desvela que sufre una enfermedad que le dificulta ser madre por segunda vez

Hace cuatro años, Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera daban la bienvenida al mundo a su primera y única hija, Manuela. Ahora, la pareja está intentado buscar el segundo embarazo, pero no lo tiene tan fácil.

Cuando la pequeña tenía dos años, la artista explicó que vivió unos meses llenos de "luchas internas que casi ni ella entendía" después del parto y esto ha derivado en una enfermedad que le dificulta volver a estar encinta.

En una entrevista con Jaleos, la intérprete de Lo bueno ha desvelado el motivo por el que aún no ha podido darle un hermano o hermana a su primogénita: "Estamos en ello, me encantaría, pero tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada".

"Ojalá que el año que viene, o cuando sea, me pueda quedar embarazada y ampliar la familia, porque yo he sido hija única y no me gustaría que Manuela estuviera solita", ha continuado explicando.

Esta dificultad se suma a la cancelación de la boda de Arnelas y Herrera cuya fecha ya no será 21 de septiembre de 2021 como estaba previsto. "Queremos esperar al momento perfecto y no en estas circunstancias", detallaron en la presentación de su nueva marca de ropa, Chochete.