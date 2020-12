Paz Padilla y Santiago Segura cocinarán en Nochebuena durante 'La última cena'

La humorista Paz Padilla y el actor Santiago Segura concursarán en la entrega de La última cena que Telecinco emitirá en el prime time de Nochebuena, este jueves a las 21.15 horas.

Después de que Sálvame anunciara la pasada semana la participación de Toñi Moreno y María del Monte en el especial navideño, ha sido la propia cadena la que ha dejado ver a los dos nuevos concursantes confirmados en las imágenes promocionales del talent culinario.

El programa, que arrancará tras eltradicional discurso del rey Felipe VI, estará conducido por Jorge Javier Vázquez y seguirá la estela de la anterior edición, ya que dos parejas de famosos tendrán que competir elaborando un menú que los tertulianos de Sálvame tendrán que degustar y valorar.

Promo del especial Nochebuena de #LaUltimaCena.



En este avance se aprecia que María del Monte y Toñi Moreno estarán en el equipo azul y Paz Padilla y Santiago Segura en el equipo rojo. pic.twitter.com/qIKGPc6UGF — M 📺 (@casasola_89) December 20, 2020

Eso sí, el formato regresará con algunas novedades, entre ellas, la incorporación de un nuevo chef entre el jurado: Miguel Cobo. Galardonado con una estrella Michelin con su restaurante Cobo Vintage, en Burgos, el cocinero será el encargado de sustituir a Sergi Arola. Por su parte, la profesional de la cocina Begoña Rodrigo continuará en su puesto.

Los chefs podrán ayudar a los concursantes durante la preparación de los menús y, además, puntuarán el resultado final para conocer quiénes ganarán el concurso.

"Vuelve ya La última cena y no necesito más, un menú de Nochebuena, rico para degustar. Todo lo que quiero es cenar". Con estas palabras anuncia Vázquez la vuelta del concurso a Telecinco. Y lo hace sin perder el espíritu navideño: versionando la popular canción de Mariah CareyAll I want for Christmas is You.