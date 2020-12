Cómo evitar ser víctima del ‘phishing’ de la Lotería de Navidad: consejos para que no te estafen

En Maldita.es ya os contamos cómo evitar que te la cuelen cuando compres un décimo de Lotería esta Navidad. A escasas horas de que se celebre el sorteo más esperado del año este 22 de diciembre, os traemos unos consejos para evitar ser víctimas del phishing (una técnica que busca hacerse con nuestros datos y nuestro dinero suplantando a empresas o instituciones) al comprar un décimo de Lotería estas navidades.

Cuidado con las estafas de suplantación de identidad de Loterías y Apuestas del Estado

Hay estafadores y ciberdelincuentes que se hacen pasar por Loterías y Apuestas del Estado, y en algunos casos es difícil comprobar a simple vista que no es una comunicación o una página oficial de este operador de loterías de titularidad pública. ¿Cómo los diferenciamos entonces de la verdadera Loterías y Apuestas del Estado? Pues siguiendo estos consejos que la entidad ha publicado en su web y que nos ayudarán a evitar cualquier tipo de fraude relacionado con la misma:

Para empezar, debes tener en cuenta que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) no está regalando premios ni por carta ni por correo electrónico o cualquier otro formato en internet. Por tanto, nunca proporciones tus datos ni personales ni bancarios cuando te informen de que has ganado una gran cantidad de dinero. Si quieres comprar un décimo de lotería, cómpralo siempre en puntos de venta oficiales como son las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, distribuidas a lo largo del territorio nacional, en las páginas web de las mismas o en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (loteriasyapuestas.es ). Ten en cuenta que no hay promoción alguna o comercialización de los juegos de esta empresa fuera de las fronteras españolas. No te fíes si te llega un email con denominaciones como "El Gordo Lotería Primitiva", "El Gordo Sweepstake Lottery", "La Primitiva Lottery and Apuestas del Estado", "EuroMillions Lotería Internacional" o "El Gordo de Navidad", entre otras. No pagues cantidad alguna para obtener los premios que se te ofrecen y nunca proporciones información personal o financiera. Comprueba que las direcciones y teléfonos que te proporcionan en el email o en cualquier página web que no se corresponda con la oficial sean los de Loterías y Apuestas del Estado. Recuerda que no hay posibilidad de ganar un premio en Loterías y Apuestas del Estado sin haber participado antes de que se celebre el sorteo.

Otros consejos relacionados con el phishing

Este tipo de fraude también se puede identificar cuando alguien intenta venderte un décimo a un precio por debajo del estipulado (20 €) o porque el décimo no cuenta con el logo o el sello de la administración, aunque esto último no lo sabremos hasta que no lo recibamos y es más común que ocurra con vendedores físicos.

Por tanto, como hemos explicado, es importante a la hora de comprar un décimo por internet, recurrir siempre a un punto de venta oficial, además de seguir también las siguientes recomendaciones:

●Si recibes un correo ofreciéndote que compres lotería, fíjate bien en la dirección del correo electrónico. Si te llega un mensaje, presta atención a la dirección del correo que te lo envía, concretamente a lo que viene después de la "@". Si notas algo raro, borra el correo.



●Verifica que la página web sea segura. Comprueba siempre que la url empieza por “https” y posee el sello de seguridad y confianza.



●Busca información si desconoces la administración o la página web que intenta venderte el décimo. Si no las conoces, busca en internet qué valoraciones, opiniones y experiencias tienen otros usuarios.



●Presta atención a la redacción de los textos y el diseño de la página web. Si la página web que te vende la Lotería contiene faltas de ortografía graves o tiene un diseño dudoso, desconfía porque estas son algunas de las características que suelen poseer las páginas web que practican la técnica del “phishing”. Fíjate también en la composición de la página: que esta tenga hipervínculos que te lleven a otra sección y que las imágenes tengan calidad.



●Si te intentan vender un décimo por debajo de su precio oficial estipulado (20 €), desconfía.



Si después de leer estos consejos tienes dudas, puedes escribirnos a nuestro chatbot de WhatsApp en el +34 644 229 319. Y, ¡recuerda! Si has sido víctima de un fraude o sospechas que han intentado engañarte, denúncialo ante la Policía Nacional o Guardia Civil para que estén al tanto.