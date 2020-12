Detingut un home per amenaçar de mort la seua parella en un carrer d'Almassora

Els fets es van produir en el carrer Sant Pasqual, en plena via pública, on va acudir la patrulla després de rebre una telefonada per l'acalorada discussió d'una parella en presència d'una xiqueta, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Tal com han indicat els agents, després d'entrevistar-se per separat amb tots dos membres de la parella, van observar que l'home tractava d'acostar-se reiteradament a la dona, que plorava i estava molt nerviosa mentre manifestava als agents el seu temor a una possible agressió de l'individu a ella o a la seua filla.

El testimoniatge de la víctima apuntava a maltractament psicològic continuat i a situacions de violència, crits i colps contra el mobiliari de la vivenda quan la seua parella beu. Davant aquests fets reiterats, la patrulla va llegir els seus drets a l'individu i va procedir a la seua detenció i trasllat a les dependències de la Policia Local. Després de la instrucció de les corresponents diligències, l'home ha passat a disposició judicial.

Amb aquesta actuació, la Policia Local d'Almassora suma huit detencions durant el 2020 en matèria de violència de gènere.