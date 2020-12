Cvirus.-Espadas: "Seremos muy duros con los incumplidores. No podemos incubar la tercera ola en Navidad"

"Con aquellos que no cumplen y que son absolutamente irresponsables, seremos muy duros en temas de sanción. Es intolerable que haya gente que se olvide de la salud pública y vaya a su interés personal", sentencia Espadas, a preguntas de los periodistas tras acudir al arranque de las obras de VPO en Cisneo Alto.

Así, entiende que este fin de semana hayan podido abrir establecimientos en franjas horarias que no le correspondían, ante la posibilidad de que las cafeterías sí abrieran de 18,00 a 20,00 horas siempre que no sirvan alcohol, por el "lío" que ante el cambio de normativa, por lo que la policía ha estado informando al respecto. "En ese sentido, tenemos que tener claro que se está intentando buscar un equilibrio con la actividad económica, pero esto no puede llevarnos a concentraciones ni al incumplimiento de las medidas", avisa.

Espadas considera que se tiene que ser "escrupuloso y, sobre todo, cuando se está en los establecimientos y, cuando no se asegura la distancia de seguridad, con las mascarillas puestas y todos los elementos de higiene". "En todos los territorios se producen repuntes en el momento en el que hay concentraciones y no podemos volver a atrás y convertir estas fechas navideñas en un proceso en el que incubemos la tercera ola", concluye, ante lo que pide responsabilidad.

Por otra parte, preguntado por la suspensión de la Feria de Abril de 2020, Espadas señala que ya se tiene una cita concertada con los hoteleros y que en los próximos días se llevará a cabo con otros sectores afectados. De hecho, indica que este lunes se llevará a cabo un encuentro con el área de Fiestas Mayores para configurar la propuesta sobre qué tipo de actividades se pueden desarrollar en esas fechas.