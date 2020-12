El 'look' de esta Navidad que sea 'comfy': cinco prendas para triunfar en las fiestas sin renunciar a la comodidad

Ahora que ya tenemos pensado el menú con el que deleitaremos a nuestros comensales en estas fiestas (galletas caseras incluidas), nos toca pensar en el look que queremos lucir para estas jornadas. Este año, lejos de engalanarnos con lentejuelas, brillos y demás accesorios festivos, la comodidad impera en la moda navideña. Aunque estos outfits típicos de celebración no deben dejarse de lado, las propuestas para estas fiestas abogan por la practicidad y la versatilidad, lo que muchos han denominado modo comfy. Eso sí, sin renunciar a lucir perfecta. Por ello, la mayoría de colecciones que siguen esta tendencia son aptas tanto para lucir dentro de casa como fuera de ella.

Así, la moda comfy apuesta por tejidos cómodos (como el tricot o el algodón), incluso algunos sin costuras, por gamas cromáticas más sencillas como beige, grises, camel o rosas, sin mezclar paletas de colores. Por ello, el monocolor es una gran apuesta de esta tendencia y, además, te permitirá arriesgar en complementos para las ocasiones más especiales. Por ello, en tu armario más cómodo y versátil no pueden faltar camisetas básicas blancas, unos pantalones jogger, varios jerséis oversize y vestidos anchos.

Para encontrar buenos conjuntos que, no solo apuesten por la máxima comodidad, sino también por la etiqueta que estas reuniones exigen (¡aunque no salgamos de casa!), hay que apostar por aquellos ecommerces que nos acercan diferentes marcas, estilos y tallas. Y El Corte Inglés es uno de ellos. La compañía, consciente de las necesidades de los looks de esta Navidad, ha habilitado una sección comfy para que aquellos interesados en esta tendencia puedan dar con diferentes prendas que se adaptan tanto a nuestros gustos como bolsillos. De todos ellos, nosotros nos hemos quedado con cinco que han conseguido cautivarnos. ¿Te ha ocurrido lo mismo?

Cinco conjuntos ‘comfy’ para estas fiestas

- Pantalón de punto gris... ¡con suéter y chaqueta a conjunto!

Los tonos grises son ideales para el invierno. El Corte Inglés

- Cuello alto y manga globo en un vestido color cuero

La media manga es una buena opción pra los interiores. El Corte Inglés

- Pantalón ancho, negro... ¡y con el brillo del lúrex!

El brillibrilli del lúrex es muy festivo. El Corte Inglés

- Conjunto color vino con textura y mucho estilo

El 'total look' color borgoña es un acierto seguro. El Corte Inglés

- Vestido negro trenzado y maxi cuello para ir calentito

Las botas altas son una buena apuesta para este vestido. El Corte Inglés

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.