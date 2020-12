Marta López, desolada, rompe a llorar en 'Ya es mediodía' por Efrén: "No me lo quiero creer"

La historia de amor de Marta López y Efrén Reyero parece haber llegado a su fin. La colaboradora de Mediaset rompió su relación en directo tras un polémico polígrafo protagonizado por el que era su pareja.

Según aseguraron algunos colaboradores de Sálvame, el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se habría puesto en contacto con varios periodistas cuando estaba con Marta López para difundir la noticia de que mantenían una relación. Además, Jorge Javier Vázquez contó que un detalle que sólo debía saber la pareja, lo que evidenció que Efrén habría contado algunas intimidades.

El programa de Ya es mediodía, magazine en el que López trabaja como habitual, ha emitido algunos de los enfrentamientos televisivos que ha tenido con Efrén, después de que el extronista saliera de La casa fuerte. El reencuentro televisivo de la expareja cumplió todas las expectativas y los reproches se sucedieron unos tras otros.

De mal en peor Marta López #YaEsMediodía637pic.twitter.com/AB9YSriBLu — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) December 21, 2020

Efrén visita los platós de televisión para hablar de Marta López

Cuando la colaboradora ha visto el momento en el que se habló de que su expareja pudo utilizar algunos secretos y grabaciones suyas para beneficiarse económicamente, Marta se ha venido abajo. La colaboradora se ha echado a llorar en directo dejando perplejos a su compañeros. "Te ha utilizado para sentarte en los platós de televisión", ha comentado Isabel Rábago.

"¿Podéis entender que no puedo olvidar a una persona a la que quieres de un día a otro? Yo he vivido otra cosa y todo el mundo diciendo 'no seas tonta, no hagas esto...'", ha denunciado desconsolada la colaboradora. López ha reconocido que lleva un par de días "fastidiada" y que le cuesta levantar cabeza después de un año muy duro.

Marta López se ha roto en @yaesmediodiatv al revivir el 'Polideluxe' de Efrén, su exnovio y examigo 💔https://t.co/4dXzgVR1Yg — Telecinco (@telecincoes) December 21, 2020

El resto de colaboradores han aconsejado a la ex gran hermana que cierre la puerta definitivamente a una reconciliación. "El último recuerdo que tengo de él es muy bueno. Lo demás no me lo quiero creer", ha añadido entre lágrimas López.