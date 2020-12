Ferri afirma que la proposta d'impostos de Cs suposa una "minva de recaptació" i els demana una amb "impacte zero"

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha afirmat que l'última proposta sobre impostos que ha proposat Ciutadans suposa una "minva d'impostos" i els ha instat a presentar una amb "impacte zero" en aquest sentit, ja que mentre no es contemple aquesta condició no la podran acceptar.