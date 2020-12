El recluso acusado de clavar a otro unas tijeras en el cuello alega que no fue él y que tenía un lápiz en la mano

20M EP

NOTICIA

"¡Yo no sé nada, únicamente que se produjo un revuelo muy grande y a mí, que tenía sólo un lápiz en la mano, me agarraron entre varios y me sacaron de allí!", es la versión que el recluso salmantino Cristóbal M.V, alias 'El Viñas', ha dado para negar la autoría de las lesiones que el también interno Rafael S.J. ('Rafi') recibió en el cuello cuando ambos compartían instalaciones del Centro Penitenciario de Valladolid.