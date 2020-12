PP avisa de que "la mayoría de los ecopuntos se han convertido en un auténtico estercolero"

La concejal Evelia Rincón ha visitado los distintos ecopuntos ubicados por distritos y ha comprobado el "lamentable estado de suciedad que presentan, con manchas incrustadas desde hace meses", según señala el PP en un comunicado.

"Esto es un ejemplo más de que la limpieza es un problema endémico en Sevilla fruto de la nefasta gestión y dejación de funciones del alcalde del PSOE, Juan Espadas, que por más reorganizaciones que hace en la empresa, no funcionan, han sido un auténtico fracaso", ha destacado Rincón. "Desde el PP, como oposición útil y responsable, venimos denunciando desde hace más de tres años los graves problemas de limpieza que hay en la ciudad, pero el alcalde, Juan Espadas, como es habitual, hace caso omiso a las quejas de los vecinos y de la oposición", agrega.

Rincón ha detallado que, "tras recibir numerosas quejas vecinales", ha visitado todos los ecopuntos ubicados por distritos y considera "una vergüenza el mal estado que presentan la mayoría de ellos". "Los entornos están llenos de mugre, manchas, aceite, restos de basura, porquerías, botellas e incluso jeringuillas", agrega.

"No podemos consentir que en los alrededores del ecopunto de la Alameda haya jeringuilla y que lleve días sin recogerse. Estamos hablando de un sitio público, con juegos infantiles, frecuentado en estas fechas por muchos niños, lo que supone un auténtico peligro", ha detallado Rincón, tras señalar la necesidad de que se realicen más campañas de concienciación.

La concejal del Grupo Popular se ha preguntado "qué está pasando con la limpieza en la ciudad y a qué se dedica Espadas más allá de sus actos grandilocuentes y de acciones de marketing que luego no se materializan en nada en la ciudad". "Ya es hora de que Espadas se preocupe un poco más por la limpieza en la ciudad, reorganice el servicio con eficacia y eficiencia, no que hasta ahora todas las reorganizaciones, la última el 2 de noviembre y aún no se ha notado ningún efecto positivo en la ciudad. Urge que nuestras calles estén limpias y los contenedores y ecopuntos en perfecto estado", recalca.

En su opinión, "la dejadez de Espadas ha provocado que el problema de la limpieza vaya cada día a peor, ya que a los problemas habituales de desborde en los contenedores, reducción en la limpieza, ausencia de baldeos, reducción en la frecuencia de recogida de residuos, entre otros, se une ahora el pésimo y asqueroso estado que presentan los ecopuntos con suciedad incrustada de hace meses".

Rincón ha exigido a Espadas que, "en lugar de dar tantas conferencias sobre sostenibilidad y de presumir en diferentes foros internacionales de que Sevilla es una ciudad sostenible, lo que tiene que hacer primero es mejorar la gestión de Lipasam, incrementar la limpieza, limpiar a diario todos los ecopuntos de la ciudad, ya que sus alrededores están insalubres y son auténticos focos de infecciones, así como llevar a cabo más campañas de concienciación".

"Ya está comprobado que, a los hechos nos remitimos, a Espadas le da igual que la ciudad esté sucia, que los contenedores y papeleras no se recojan con frecuencia, que haya desbordes en los contenedores, que no haya baldeos, que se haya disminuido la frecuencia de recogida, que los contenedores de recogida neumática estén siempre averiados, que los ecopuntos sean un auténtico estercolero, entre otros. A Espadas no le preocupa los problemas de limpieza en la ciudad, está más preocupado por sus aspiraciones personales al PSOE-A", ha reiterado Rincón.

Por ello, invita al alcalde a que, como máximo responsable, "compruebe el estado en el que se encuentran estos ecopuntos, exija que se limpien a diario e incremente la limpieza, recogida de residuos y baldeos en la ciudad, sobre todo ante esta situación actual en la que deben reforzarse todas las tareas de limpieza y desinfección".