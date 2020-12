Murcia niega entrada a los "allegados" y cierra bares las tardes del 24, 25, 31 y 1

La Consejería de Salud solo permitirá los desplazamientos de familiares en los días más destacados de la Navidad, pero no los de allegados. Asimismo, ha ordenado que los bares y restaurantes de la Región de Murcia cierren de 18.00 a 20.00 horas en los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, con el fin de evitar los posibles contagios por el coronavirusen el ámbito del ocio. Los bares cerrarán de 18.00 a 20.00 horas en Nochebuena y Nochevieja y se prohíben los viajes de allegados

Así lo ha hecho saber el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento Covid en el Palacio de San Esteban, acompañado del consejero de Salud, Manuel Villegas. En este sentido, López Miras ha anunciado que en los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, solo se podrán reunir en casa un máximo de 10 personas de tres unidades familiares; y también se limita a diez personas el número máximo de comensales en restaurantes y bares. El resto de días, como hasta ahora, se mantendrá el límite en seis personas en casas y hostelería.

Además, ha ordenado el cierre perimetral de la Región durante la Navidad, y solo se permitirán los desplazamientos para familiares. A este respecto, ha anunciado que la Región ofrecerá test de antígenos a todos los murcianos que viven fuera y que vuelvan a la Comunidad para pasar la Navidad, uno el primer día de su regreso y otro al quinto o sexto día de su llegada.

"Otra medida nada agradable pero necesaria es el cierre de la hostelería y la restauración los días 24, 25, 31 y 1 de enero entre las 18.00 y las 20.00 horas", según López Miras, quien ha señalado que los establecimientos podrán abrir desde las 21.00 horas hasta el toque de queda, que en los días 24 y 31 de diciembre se amplía a las 1.30 horas.

"Muchos no lo entenderán, pero hemos visto imágenes muy desagradables, por lo que apelo a la responsabilidad individual que tantas veces nos ha hecho sentirnos orgullosos", ha remarcado. "Desde que comenzó la pandemia hemos sacrificado mucho todos, en muchos casos hasta empresas y empleos que no han podido superar los estragos; en los casos más terribles hemos perdido vidas humanas", según López Miras, quien ha pedido "no tirarlo por tierra".

"Primero las vidas y después la Navidad"

"Queremos vivir una Navidad en familia, pero no puede ser la última Navidad para los nuestros", según el presidente del Gobierno murciano, quien ha destacado que la Región tiene una de las tasas de contagios más bajas de España, y las medidas "están funcionando".

Ha reconocido que algunas imágenes indican que, si no intervenimos, "lo arriesgamos todo, y no estamos dispuestos porque hay vidas en juego", según López Miras, quien ha recordado que su Ejecutivo y lo ha tenido claro desde el principio: "Primero las vidas y después la Navidad".

El Comité de Seguimiento ha vuelto a analizar la evolución de la pandemia y ha acordado medidas que considera inevitables para evitar prolongar la ola. Por eso, ha apelado a la responsabilidad: "No es una navidad para vivir e la calle si no podemos evitar las aglomeraciones, y en casa debemos limitar la máximo el número de personas".