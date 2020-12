La Policia Nacional desplega dispositius a la Comunitat Valenciana per reforçar la seguretat i les mesures de prevenció

Aquests dispositius policials tindran com a objectiu millorar la seguretat del sector comercial i oferiran informació i assistència als ciutadans i comerciants sobre precaucions i prevencions que han d'adoptar per a millorar la seua seguretat davant determinades situacions o fets delictius, principalment furts, robatoris amb violència o intimidació, robatoris amb força i fraus, per a proporcionar un entorn més segur.