Monago dice que Vara y Vergeles son "manifiestamente mejorables" y les acusa de dar una "falsa sensación de seguridad"

Así, los datos que presenta la comunidad en estos momentos a causa de la pandemia refuerzan, en su opinión, esta afirmación, ya que ha considerado que el aumento de casos es "consecuencia de los errores de la gestión" en Extremadura.

"No se puede buscar ningún otro burladero, no se debe buscar ninguna otra excusa, son errores de manual", ha expuesto Monago, para quien los responsables públicos de la región "no atinan ni cuando rectifican".

De este modo, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección, ha recordado que en el pasado puente de diciembre, cuando el resto de España tomó medidas y restringió movimientos con cierres perimetrales, Extremadura fue noticia por ser un "remanso" donde no había ninguna medida adoptada.

"De esos polvos, estos lodos. De no tomar medidas a la situación actual. Esto es lo que está ocurriendo, consecuencia de la falta de medidas, de los errores de la gestión, y no se soluciona pidiendo perdón, se soluciona en definitiva asumiendo responsabilidades", ha aseverado.

José Antonio Monago ha lamentado también que el gobierno autonómico no se deja ayudar ni escuche y ha recordado que, desde el mes de septiembre, tan solo se ha reunido cuatro veces la comisión parlamentaria del Covid, y no siempre para tratar la situación sanitaria de la región, además de añadir que su última reunión se produjo el 12 de noviembre.

Además, ha afeado que desde el mes de junio, la Junta no aporta "un papel en el parlamento", por lo que ha considerado "enternecedor" escuchar a Vara en la Asamblea decir que cuando pase la pandemia promoverá una "fraternidad universal".

"Cómo va a haber una fraternidad universal si no llamas a los grupos parlamentarios con tu mayoría absoluta. Si ha tenido más reuniones en Presidencia con comisionistas de la mina que con el líder de la oposición", ha aseverado el 'popular'.

PIDE QUE NO SE "CULPABILICE" A LA GENTE

En esta línea, Monago ha afirmado que los extremeños están "cansados" de que la Junta "culpabilice de lo que pase" a los ciudadanos, momento en el que ha recordado que si hay un grupo de personas que viaja de Calamonte a Turquía "no es su culpa", porque dicho viaje estaba permitido al no estar cerrada perimetralmente Extremadura y "volvieron sin PCR".

Igualmente, ha pedido que la Junta no "criminalice" a los médicos porque haya habido algunos brotes en la región, porque "también se contagian miembros de la Mesa de la Asamblea de Extremadura"Q, en referencia al vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, el socialista Miguel Ángel Morales.

También ha lamentado Monago que la tasa de positividad en la región es del 14 por ciento, por lo que triplica la cifra que la OMS establece para calificar una situación como descontrolada, situada en el 5 por ciento.

MEDIDAS COMPENSATORIAS

En esta línea, el presidente del PP de Extremadura ha reclamado al Ejecutivo regional medidas compensatorias para los empresarios que han hecho una planificación con mercancías y proveedores como consecuencia del anuncio del Plan de Navidad que ahora la Junta "ha tenido que guardar".

"¿Ahora quién resarce esto?. ¿Esto se arregla pidiéndoles perdón?. ¿Cuál es la medida compensatoria que va a hacer el gobierno?. Alguna habrá porque ustedes han dicho que estábamos muy bien, que no tomábamos medidas de cierre perimetral porque era una tontería, que teníamos un Plan Navidad hasta el 6 de enero y ahora resulta que hay que guardarlo", ha criticado, además de exigir conocer el plan de vacunación en Extremadura.

También, y ha preguntas de los medios sobre las propuestas del PP para trabajar contra los efectos de la pandemia, José Antonio Monago indicado que entre ellas, se encuentra, como ya ha presentado, un plan de recuperación económica, un plan para ayudar a los autónomos y pymes extremeñas, un plan para la desescalada educativa o un plan para fortalecer el sistema sanitario, así como las 800 enmiendas presentadas a los PGEx.