"Hoy culmino un proceso de entrega y enorme esfuerzo", destaca Inmaculada Fernández Gancedo

"Hoy culmino un proceso de entrega y enorme esfuerzo, pero sobre todo el día de hoy es un comienzo". Así lo ha indicado durante su toma de posesión, presidido por la alcaldesa gijonesa, Ana González.

Fernández Gancedo, que sustituye en el cargo a Miguel Ángel de Diego, ha hecho un repaso a sus raíces familiares. "Luarca es donde nací y Gijón donde siempre quise vivir y aquí fue donde nació mi hija Carmen", ha señalado.

Ha agradecido la confianza depositada en ella por la alcaldesa y el resto de la Corporación Municipal. Especialmente ha agradecido la presencia de Dora Alonso, quien fuera secretaria municipal y que fue cesada por el Gobierno de Foro en su día. Ha hecho también una mención especial al personal de Secretaría y ha agradecido profundamente el apoyo de su familia.

La alcaldesa, por su lado, ha dado la bienvenida a Fernández Gancedo, aunque ya llevara realizando las funciones de forma provisional desde hace meses, tras la jubilación de Diego al no aceptar el Ayuntamiento la prórroga de su actividad laboral.

A esto ha sumado que lleva ya diez años trabajando en el Ayuntamiento, que gozó de credibilidad y buen hacer, precisamente por el trabajo de los distintos secretarios municipales que ha tenido. Es por ello, que le ha deseado "la mayor de las suertes".

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA

Posteriormente al acto y en declaraciones a los medios de comunicación, la regidora, respecto al cumplimiento de la Ordenanza de Transparencia, ha apuntado que lo que no se hizo en tres años, "me cuesta hacerlo en uno, y encima el de la COVID-19", ha apostillado.

Con todo, ha asegurado que se han hecho ya algunas cosas, aunque ha reconocido que no es para estar satisfecho. Ha apostado no solo por la necesidad de contar las cosas sino con que esté disponible la información de cara al ciudadano. "Me comprometo a que en el menor tiempo posible, ya estará", ha señalado al respecto.

Asimismo, ha indicado que se ha hecho el Portal de Participación, a lo que ha manifestado que hay 400 y pico indicadores publicados de los 590 que hay que tener, aunque espera poder ir cubriendo todo.