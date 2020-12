Beamonte (PP) dice que el único plan de Lambán es "mantener a sus socios de Gobierno" y que "se espera mucho más"

En rueda de prensa, tras reunirse con el grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Beamonte ha declarado que el Gobierno ha estado "sobrepasado" y que "solo ha sabido gestionar, de manera precaria, lo más inmediato", criticando los "excesos y mala práctica" de la anterior consejera de Sanidad, Pilar Ventura, y la actuación de la actual titular, Sira Repollés, "día a día, sin previsión a medio plazo", precisamente durante "la mayor tragedia humana de los últimos 80 años", que "sigue tocándonos". Para Beamonte, "debemos aprender muchas cosas para que no se vuelvan a cometer los mismos errores".

Al presidente del PP Aragón le preocupa "el perfil que está adoptando Lambán, que resumimos en soberbia política" ya que "cada vez utiliza más un aire de superioridad que le lleva a la mala educación" y, además, "tiene la piel muy fina, cada vez aguanta peor las críticas". Ha destacado su "ausencia" de las Cortes y le ha acusado de "limitar" la capacidad de actuar de los parlamentarios "al restringir información", pero "lo más preocupante" ha sido la falta de "un plan concreto" para la Comunidad.

Tras llamar la atención sobre "la tensión y el esfuerzo" que están soportando los profesionales sanitarios, ha lamentado la "incertidumbre" con que actúa el Gobierno de Lambán para luchar contra la pandemia.

"Cuando más falta hacían entornos seguros, dijo que no hacía falta hacer PCR, luego que sí; cuando decíamos que echara mano de la sanidad privada, no quiso, y después el sistema público fue incapaz de absorber y hubo que echar mano de la sanidad privada; no vio necesidad de más rastreadores, no vio la incidencia en las residencias y después fueron el principal problema de focos". Además, "se limitó a poner unas líneas telefónicas" para reforzar la Atención Primaria.

También ha criticado que el Ejecutivo regional haya decidido confinar las provincias tras abrirlas una semana antes, "lo que demuestra la falta de previsión".

INEFICACIA

El Gobierno de Lambán es ineficaz, ha opinado Beamonte, quien ha tildado de "escaso y ridículo" el plan industrial, la falta de soluciones para los 20.000 nuevos parados, la carencia de un plan de extensión de la banda ancha, y le ha exigido un plan fiscal para autónomos y pymes porque "Aragón sigue siendo un infierno fiscal".

La tónica del PP durante estos meses ha sido estar junto con los aragoneses y respaldar al Gobierno "cuando lo hace bien", criticándolo cuando lo hace mal, especialmente de cara a la firma, el pasado verano, de la Estrategia de Recuperación Social y Económica. "Hemos alertado al Gobierno en muchas ocasiones, dándole sugerencias y propuestas", pero "el Gobierno no hizo las cosas bien".

Sin embargo, a Javier Lambán "solo le sirven la adhesión y los pactos de conveniencia", ha continuado el presidente regional del PP, en cuya opinión los socios del PSOE "no aportan nada y han perdido la entidad como organizaciones que se someten al dictado del PSOE".

Al principio, "Sin ningún tipo de iniciativa", Javier Lambán "dejó que todo lo decidiese Pedro Sánchez, que dejó a las comunidades tiradas, y el Gobierno de Lambán dejó claro que tampoco tenía plan alguno", y en junio llegaron los rebrotes y Aragón fue de las regiones con más contagios. "Algunos Gobiernos han reaccionado mejor que otros", ha dicho.

"La DGA no tuvo la previsión de preparar el día después, dejó de lado a los sectores más castigados y las ayudas fueron ridículas" y los últimos meses "han vuelto a poner de manifiesto su incapacidad" porque "se sigue sin planificación".

ESTRATEGIA

Luis María Beamonte ha puesto de relieve que el Ejecutivo ha "desaprovechado" la Estrategia y que "se ha jactado" de modificar el Presupuesto por 500 millones pero "nadie sabe a qué se han dedicado", de forma que los Presupuestos de 2021 "tienen mucho vacío" y están "muy condicionados" por las previsiones económicas del Gobierno de España y la UE, por lo que "no tienen sustento suficiente". Son "un corta y pega del Presupuesto de 2020".

De esta forma, "el Gobierno se engaña a sí mismo y engaña a los aragoneses" y, además, "no ha liderado", de manera que el sector de la nieve está "desesperado", también la hostelería y las pymes, "tantas y tantas cosas".

"No es de recibo lo que está ocurriendo, que no exista una dirección única para que no haya 17 comunidades tomando medidas diferentes: no es de recibo la inhibición del Gobierno de España", ha aseverado Beamonte, para quien "este año es el del desgobierno, el del desconcierto" con "una co-gobernanza que no se da, un mando único que no existe y una coordinación que no existe".

"El Gobierno es quien debe asumir su responsabilidad, no quiere la co-participación de quienes no se avienen a su voluntad", ha continuado Beamonte, quien ha recalcado que "esto no es diálogo, no es la búsqueda de consenso, no es ningún tipo de lealtad ni de correspondencia para con la principal fuerza de la oposición".

Luis María Beamonte y los restantes portavoces parlamentarios se reunirán esta semana con Lambán, a quien escuchará. "Hay que ser prudentes", ha dicho el presidente regional del PP.

El líder del PP aragonés ha rechazado el "juego sucio" consistente en atribuir unas medidas a uno u otro partido porque cuando se negoció la Estrategia "no conocíamos de quién era una u otra". Para Beamonte, el Gobierno regional solo intenta que los partidos de las Cortes "participen en silencio" para evitar el "desgaste".