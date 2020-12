Davó critica Cantó el seu "intent desesperat d'ocupar titulars" ja que "diu coses que després s'ha de desdir"

Així s'ha pronunciat Davó aquest dilluns en atenció als mitjans de comunicació en Les Corts, on ha criticat que Cantó s'estiga "posant en el centre d'un debat on no és necessari", i ha considerat que "pot ser que diga que està a punt d'arribar a un acord perquè potser s'ha adonat que la millor reforma fiscal és la que ha aprovat el Botànic i va a votar a favor".

I és que, segons ha explicat la síndica, el seu grup busca que qualsevol proposta de reformes fiscals "milloren la progressivitat i mantinguen la recaptació actual", i la proposta de Cs "no compleix ni una ni l'altra".

"LES COSES ES DEMOSTREN AMB FETS"

Respecte a la reunió del president de la Generalitat, Ximo Puig, amb Cantó, ha considerat que "sempre es reuneix amb els grups" ja que té un "tracte fluït" amb els portaveus, per la qual cosa veu "normal" que li reba.

Preguntada sobre si aquesta reunió no suposa un "silenci còmplice" dels socialistes, Davó ha afirmat que "les coses es demostren amb els fets, no solament en paraules", i ha argumentat que la reforma fiscal del Botànic és un acord conjunt entre les tres forces que donen suport al govern.