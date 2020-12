Feijóo, que da negativo en la PCR y no hará cuarentena, dice sobre el momento sin mascarilla: "pido disculpas"

Feijóo no hará cuarentena, como tampoco lo hará el resto de integrantes de su gobierno, que también han dado negativo, después del positivo de la conselleira de Mar, Rosa Quintana, que la pasada semana viajó a Bruselas en el marco de las negociaciones de las cuotas pesqueras por el Brexit. A preguntas de los periodistas, ha indicado que se cumple el protocolo y que no debe guardar los diez días porque no fueron "contacto estrecho" y, en todo caso, sobre los momentos de intercambio de saludos sin mascarillas, ha justificado que fueron apenas unos segundos pero ha pedido "disculpas".

Pese a no ser, según las explicaciones dadas por el presidente autonómico, "contacto estrecho", el Sergas hizo un cribado inmediato durante el fin de semana a todos los asistentes al acto del PP en A Coruña. Entre otros, acudieron el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, el segundo, Francisco Conde, los titulares de Medio Ambiente -Ángeles Vázquez- Infraestruturas -Ethel Vázquez- y Política Social -Fabiola García-, los presidentes provinciales, incluido el vicepresidente de la Cámara, Diego Calvo, y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, que no participó presencialmente en la reunión del Consello de la Xunta del jueves, informó a través de sus redes sociales de que era positivo asintomática, apenas unas horas después de haber acudido en el acto del PP, en la tarde noche del viernes.

"NO CONTACTO ESTRECHO"

"En relación con la cuarentena, todos estamos obligados a cumplir el protocolo del Sergas, si estuviésemos en ese supuesto, tendría que hacer cuarentena, como no estamos en ese supuesto, no se hace cuarentena", ha señalado Feijóo, quien ha dicho que el suyo con la conselleira fue "un contacto no estrecho" en un acto "donde se cumplieron las normas".

El presidente autonómico dijo que el positivo de la conselleira les "llevó a pedir hacer una PCR a todas las personas que estaban en ese acto", empezando por los propios medios de comunicación -gráficos y prensa-.

"Todos hicieron, los datos que tenemos es que todas las PCR son negativas y en lo que respecta al Gobierno, son negativas", ha añadido, al tiempo que ha agregado que "como no hubo contacto estrecho", no tienen que hacer cuarentena.

Además, Feijóo ha añadido que el contacto "espóradico" que hubo, fue con "mascarilla, cumpliendo todos los protocolos".

"NO TENGO INCONVENIENTE EN DISCULPARME"

En todo caso, el presidente autonómico ha manifestado "no tener inconveniente en pedir disculpas si hay que pedirlas" por los contactos que hubo sin mascarilla, como acreditaron personas que acudieron al acto.

El dirigente popular ha encuadrado lo ocurrido en los "segundos" entre que "uno habla" y se pone la mascarilla y "se puede tocar a una persona". "Si eso puede producir algún interrogante, el primero que tiene que disculparse soy yo", ha manifestado Feijóo, quien ha insistido en que "se cumplieron los protocolos, por precaución se hicieron las PCR y, no habiendo contactos estrechos, los que acreditan PCR negativa no tienen que cumplir la cuarentena".

"Si hubiese contactos estrechos o positivos, por supuesto esos positivos tienen que cuarentenarse", ha sentenciado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Precisamente coincidiendo con el debate de presupuestos en el Parlamento, los líderes del BNG y PSdeG, Ana Pontón y Gonzalo Caballero, han afeado las imágenes de Feijóo sin mascarilla en el acto con Casado del pasado viernes en A Coruña.

Tras desear una pronta recuperación a la conselleira do Mar, Ana Pontón ha dicho que le parece "una asunto muy grave que debe ser aclarado" la actuación de Feijóo en el acto del viernes, con unas imágenes sin mascarilla que "no parecen nada edificantes".

Así, Pontón cree que "lo mínimo" que debe hacer el presidente del PPdeG y Xunta es disculparse por su "irresponsabilidad". Remarca que se vive un "momento excepcional" y no se debe "bajar la guardia", sino que hay que "extremar las precauciones".

Lamenta que después de la "irresponsabilidad" de hacer "un posado" sin mascarilla con Casado ante fotógrafos al día siguiente Feijóo pidiese "sentidiño" a la ciudadanía.

"No se puede asistir a imágenes del presidente de la Xunta y su jefe de filas, el señor Pablo Casado, sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad", recrimina la portavoz nacional del Bloque.

Pontón reprocha que el titular del Gobierno gallego se dedique a "reñir" a jóvenes y a la población para "después hacer lo contrario de lo que exige cada día", pues "no se puede asistir a imágenes" como estas del presidente del PPdeG mientras se está "pidiendo a las familias que hagan un gran esfuerzo" por Navidad.

DAR EJEMPLO

En esta línea, también en el pleno del Parlamento, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha comenzado su intervención con un llamamiento a "la prudencia" y a "la responsabilidad" para "extremar todas las medidas". Pide a los representantes públicos dar ejemplo para que "ningún error de nadie" pueda suponer contagios.

Por ello, el líder de los socialistas gallegos demanda a los políticos que sean "más responsables que nunca" y apela a "no bajar la guardia", "ni cometer imprudencias".

Precisamente, Gonzalo Caballero considera que los presupuestos de 2021 "son tan creíbles como el señor Feijóo hablando de 'sentidiño' sin mascarilla".