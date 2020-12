Davó afea a Cantó su "intento desesperado de ocupar titulares" ya que "dice cosas de que luego se tiene que desdecir"

Así se ha pronunciado Davó este lunes en atención a medios de comunicación en Les Corts, donde ha criticado que Cantó se esté "poniendo en el centro de un debate donde no es necesario", y ha considerado que "puede ser que diga que está a punto de llegar a un acuerdo porque quizá se ha dado cuenta de que la mejor reforma fiscal es la que ha aprobado el Botànic y va a votar a favor".

Y es que, según ha explicado la síndica, su grupo busca que cualquier propuesta de reformas fiscales "mejoren la progresividad y mantengan la recaudación actual", y la propuesta de Ciudadanos "no cumple ni una ni la otra".

"Allí donde hay rentas más bajas que no llegan a 13.000 euros, el ahorro será de alrededor de 67, mientras que en las de 50.000 tendrán un ahorro de 187. Una renta cuatro veces superior tendrá un ahorro tres veces más grande", ha explicado para criticar que "no cumple la progresividad" y que "tampoco cumple lo de recaptar igual que ahora".

Según Davó, el diputado de Cs, Tony Woodward, ha afirmado en el pleno que "con la propuesta se vacían las arcas públicas". "Si no apuesta por mayor progresividad y vacía las arcas públicas, es evidente que no podemos apoyarla", ha manifestado. Además, ha criticado que la reforma "no es progresiva, es regresiva, y acaba primando a las clases medias altas".

"LAS COSAS SE DEMUESTRAN CON HECHOS"

Respecto a la reunión del president de la Generalitat, Ximo Puig, con Cantó, ha considerado que "siempre se reúne con los grupos" ya que tiene un "trato fluido" con los portavoces, por lo que ve "normal" que le reciba.

Preguntada sobre si esta reunión no supone un "silencio cómplice" de los socialistas, Davó ha afirmado que "las cosas se demuestran con los hechos, no solo en palabras", y ha argumentado que la reforma fiscal del Botànic es un acuerdo conjunto entre las tres fuerzas que dan apoyo al gobierno.