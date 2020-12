La planta de motors en Ford Almussafes treballarà dissabtes per a compensar l'aturada per a adaptar les línies al GDI

Els treballadors cobraran un "plus" econòmic d'acord a l'article 39 del conveni col·lectiu, variable segons categoria i antiguitat, per treballar en dissabte i la companyia posarà servici espacial d'autobús per a acudir al centre de treball, segons han explicat a Europa Press fonts sindicals.

En concret, el conveni estableix que, quan la fabricació ho requerisca, la direcció programarà producció extra voluntària i preferentment dissabtes al matí. I la remuneració serà de dos formes a elecció dels treballadors: pagament de l'import del recàrrec del 75% més el gaudi del mateix temps com a descans compensatori o pagament de les hores treballades com a extraordinàries.

El president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT, Carlos Faubel, s'ha mostrat "satisfet" amb aquest acord "en un any tan complicat". I les perspectives per al 2021 "no pinten molt millor", ha agregat.

STM, CCOO I CGT, EN CONTRA DE L'OBLIGATORIETAT

La resta de sindicats no ha donat el seu vistiplau a l'acord per a treballar els dissabtes. STM s'ha pronunciat "en contra de qualsevol imposició o obligatorietat de treballar en dissabtes". Al seu entendre "l'acord havia de passar per la voluntarietat".

En aquest sentit, STM lamenta que "empresa i UGT només atenguen l'article 39 en el que concerneix al plus de compensació, però s'obliden dels dos paràgrafs en el qual es parla de la voluntarietat de les hores a les quals eixe article es refereix". Per al sindicat "és injustificable que se li impose una mesura tan agressiva a una plantilla que sempre ha respost i compliment de manera impecable, i que, amb total seguretat també ho faria en aquesta ocasió".

També CCOO s'ha manifestat en contra de l'acord que "no hi ha voluntarietat sinó obligatorietat". Des del seu punt de vista "han utilitzat l'article 39 com han volgut", ja que s'obvia la voluntarietat a la qual al·ludeix el text. En aquest cas, el sindicat no hauria posat "cap problema", ha assegurat el seu portaveu, José Arocas, a Europa Press.

Des de CGT han posat en relleu que "ningú pot entendre és que els companys i companyes de Muntatge de Motors vagen demà i despús-demà a un ERTO per la baixada en el programa de producció, i hui es firma un acord per a obligar-los a treballar sis dissabtes que hauran de començar a retornar en menys de tres setmanes".

A més, el sindicat lamenta que "l'empresa no haja entrat a valorar la seua proposta de crear un 'minitorn' de nit per a atendre l'augment de la demanda de motors, més encara quan es torna a pactar dos torns de vacances d'estiu per a no parar la producció tres setmanes, i a més pareix que se'n van a programar dissabtes de producció a partir d'abril".