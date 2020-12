Bonig, sobre l'acord entre Cs i el Botànic: En l'estratègia política "d'un grup en extinció ni entre ni isc"

"Cada grup fixa la seua estratègia, jo no tinc res a dir", ha afirmat Bonig en declaracions als mitjans de comunicació durant el debat de pressupostos en Les Corts, que ha defès que no recolzaran perquè contenen una "apujada d'impostos".

A més, ha manifestat que no poden donar el seu suport a uns pressupostos "quan el president de la Generalitat ni s'ha dignat a despenjar el telèfon per a requerir una reunió amb la líder de l'oposició". Així, ha criticat que el 13 d'abril li va proposar Puig un "pressupost de legislatura" i van recolzar el pacte de reconstrucció, però no ha rebut "ni una sola telefonada del president de la Generalitat ni del PSPV-PSOE" perquè "no es vol pactar amb el PP".

"No sé si és per què ens tenen mania, per estratègia, pel fet de ser dona o perquè estem denunciant les presumptes irregularitats, i vaig a ser jurídicament correcta, del Govern del senyor Puig i dels seus germans", ha asseverat abans d'afirmar: "Ens dona exactament igual, seguirem sent l'alternativa".