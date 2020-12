Cvirus.-Hosteleros piden responsabilidad y no ampararán al bar que abra en la franja de cafeterías sin serlo

La patronal hostelera ha difundido un comunicado entre sus más de 1.000 empresarios asociados remarcando que son tan solo los establecimientos que desarrollan su actividad según los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas 672, 674.6 y 676, destinados exclusivamente a cafetería, chocolatería y heladería, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los que tienen permitida su

apertura en esta franja horaria sin venta ni consumo de alcohol.

En ese sentido, la asociación traslada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al cuerpo de la Policía Local de Sevilla todo su apoyo en el "riguroso cumplimiento" de esta normativa que "no tiene otro fin que el de proteger la salud de todos los sevillanos durante esta Navidad atípica". En una nota de prensa, la patronal advierte, una vez más, que "no amparará en ningún caso" al empresario que no asuma su responsabilidad, abra en una franja que no le corresponda o permita el consumo de alcohol.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Antonio Luque, ha agradecido estas medidas a la Junta de Andalucía, pero ha seguido pidiendo "responsabilidad". "Nos ponemos a disposición de la Policía Local para el cumplimiento de la norma", sentencia.

Para Luque, "la hostelería sevillana tiene por delante unos días en los que se concentra uno de los mayores picos de trabajo del año con unas fuertes restricciones que asume con toda la responsabilidad, pero con la consecuente merma en las reservas y con una caída en la facturación en torno al 70 por ciento".