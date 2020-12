Cantó veu l'acord amb el Botànic per a recolzar els pressupostos "quasi tancat" a falta de pactar la proposta d'impostos

Així s'ha pronunciat Cantó aquest dilluns en atenció als mitjans de comunicació després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a "donar-li l'última espenta" a aquest pacte. Cantó ha agraït tant al cap de l'executiu com als síndics del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem "la seua predisposició per a abaixar els impostos a la classe treballadora". De fet, ha afirmat que aquestes dos últimes formacions "estan més prop de recolzar una baixada d'impostos", i que "eixa aproximació és real i l'acostament és real" pel que "han d'agrair-li també la seua actitud".

Segons Cantó, "queda un xicotet serrell que s'acabarà de tancar en les pròximes hores per a abaixar impostos" al "99,2%" dels ciutadans. En concret, "va a ser una abaixada per sota del tram de 50.000 euros de prop de 100, 150 i quasi 200 euros". "Al Botànic li preocupava que eixa baixada afectara les rendes més altes, i ho hem anat arreglant perquè no siga així", ha indicat.

"És cert que el Botànic vol portar una apujada d'impostos a les rendes més altes, que francament jo no haguera dut a terme. Jo no vull acabar amb els rics, vull acabar amb la pobresa i l'atur, i vull que els rics no se'n vagen d'ací i seguisquen a la Comunitat Valenciana per a crear ocupació i riquesa", ha manifestat, al mateix temps que ha assenyalat: "No puc canviar per complet els pressupostos si em sent orgullós que, si es confirma, el 99,2% dels valencians pagaran menys el 2021". "Tot pareix indicar que si s'arriba a eixe acord, el nostre vot serà positiu", ha agregat.

Respecte al Fons Covid, ha indicat que "res ha quedat tal qual" ho plantejava Cs ni el Botànic, però "la quantitat és la mateixa, 76 milions d'euros".