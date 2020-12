Bonig, sobre el acuerdo entre Cs y el Botànic: En la estrategia política "de un grupo en extinción ni entro ni salgo"

"Cada grupo fija su estrategia, yo no tengo nada que decir", ha afirmado Bonig en declaraciones a los medios de comunicación durante el debate de presupuestos en Les Corts, que ha defendido que no apoyarán porque contienen una "subida de impuestos".

Además, ha manifestado que no pueden apoyar unos presupuestos "cuando el president de la Generalitat ni se ha dignado a descolgar el teléfono para requerir una reunión con la líder de la oposición". Así, ha criticado que el 13 de abril le propuso a Puig un "presupuesto de legislatura" y apoyaron el pacto de reconstrucción, pero no ha recibido "ni una sola llamada del president de la Generalitat ni del PSPV-PSOE" porque "no se quiere pactar con el PP".

"No sé si es por qué nos tienen manía, por estrategia, por el hecho de ser mujer o porque estamos denunciando las presuntas irregularidades, y voy a ser jurídicamente correcta, del Gobierno del señor Puig y de sus hermanos", ha aseverado antes de afirmar: "Nos da exactamente igual, seguiremos siendo la alternativa".

Para Bonig, "a quien corresponde la obligación de llegar a acuerdos es de quien gobierna" y "un ejemplo práctico es la Diputación de Alicante, donde el presidente ha llamado a todos los grupos y ha llegado a acuerdos".

"Aquí Puig quiere arrinconar. Es una estrategia política, muy loable", ha afirmado, pero ha asegurado que van a seguir "denunciando presuntas irregularidades" y que si "no le gusta, la vida es así".

TASAS Y TORREVIEJA

Respecto a las cuentas, Bonig se ha preguntado si "van a eliminar la tasa a los desocupados para la utilización de Labora" y si "van a pagar más los parados por la oposición" cuando "los enchufados del Consell y los altos cargos no han renunciado a ni uno solo de sus pivilegios".

También ha reprochado al Consell que se incluye una "subida de tasa de residuos en vertederos" que van a "repercutir en los Ayuntamientos, y los Ayuntamientos en las pymes, autónomos y comercios". "Esa tasa la paga igual un señor que vive en un adosado espectacular como el de Pablo Iglesias pero en València que un señor que vive una humilde casa de 30 metros".

También ha incidido en que no pueden apoyar unos presupuestos que "no dicen como van a quedar los 1.400 trabajadores de Torrevieja" después de la reversión y con un decreto y paga extraordinaria al personal que "ni lo concreta y deja fuera al personal de limpieza en hospitales" algo que "no es justo ni progresistas".

cantó: ja pero is jo presentenesmenes me les rechacen totes i ningu me crida, cuestio d ecudcaico, no vas a la casa d'algú q o t convida. sempre q ha demanat el recolzament l'ja tingut, aci va compareixer el pt, moltissimes propostes economic¡ques scials, no ha demanat mai la presencia ld lider dl pp.

el q va der tot el ssitema sanitari, el señor puig no ha fet ni un hospial en cinc vora sis anys q porta governant, destrosa un botanic.