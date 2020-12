Comité de empresa de la Central Térmica de Arrúbal critica una "modificación sustancial de las modificaciones de trabajo

Esta propuesta se ha estado negociando durante la primera quincena de este mes de diciembre entre la empresa y los trabajadores, sin que se haya alcanzado ningún acuerdo.

La motivación de la empresa para esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo "son unas previsiones económicas a futuro peores que las actuales, pero que no han sido acreditadas de ninguna manera". Así, el comité "no está de acuerdo con unas medidas tan drásticas basándose solamente en previsiones y no en certezas, máxime cuando durante los últimos años la planta térmica ha obtenido importantes beneficios, con una plantilla que ya está bajo mínimos".

ContourGlobal es la propietaria de esta central desde el año 2011, y ya en el 2015 hizo una importante reducción de la plantilla de 6 personas con el argumento de que la central estaba muy poco tiempo en funcionamiento. Contra las previsiones que la empresa hizo en 2015, la central ha trabajado de forma continuada llegando a situarse desde hace dos años entre las empresas con mayor facturación de La Rioja, con solo 32 trabajadores y trabajadoras.

Se trata de "una instalación esencial que se dedica a la producción de energía eléctrica, y así es como han sido considerados sus trabajadores, que han trabajado de forma continuada desde el inicio de la pandemia". Así, el comité de empresa advierte de que "una nueva reducción de personal pondría en peligro de forma evidente el funcionamiento de la central y, lo que es más importante, la seguridad de la instalación y de la plantilla".

Además, el comité recuerda que "se trata de la única gran instalación con estas características existente en La Rioja, y se encuentra entre las diez con mayor facturación de La Rioja". De este modo, "de una empresa de tal importancia se espera una mayor responsabilidad tanto con la sociedad como con su plantilla que la que está demostrando".