Vox confirma su abstención a los presupuestos municipales de 2021

De esta forma, la formación ha comunicado su decisión para "permitir así la aprobación de las cuentas" después de "la gran reducción aceptada de partidas ideológicas como son las de cooperación internacional y el plan de acogida de inmigración".

Tal y como ha informado, a través de un comunicado, el portavoz del Vox en Alicante, Mario Ortolá, "es la hora de apartarse de la ideología que nos ha llevado a la ruina económica en nuestra ciudad y pensar única y exclusivamente en garantizar que las familias alicantinas superen lo antes posibles la crisis económica patrocinada por la gestión criminal de los gobiernos de Sánchez y de Puig".

El edil ha indicado que "la principal reducción se produce en la concejalía de Igualdad, donde se reduce el gasto un 35,76%", y ha argumentado la decisión tomada por su grupo en base a las cantidades finales de 'cooperación internacional' y el plan de acogida de inmigración, "cantidades destinadas a financiar asociaciones copadas por la izquierda para implantar su Agenda 2030 particular en detrimento de los intereses de los alicantinos".

"Nosotros ya avisamos que el dinero de los alicantinos debe quedarse para ayudar a las familias y pequeños negocios alicantinos y no a ayudar a la red clientelar del PSOE y Podemos", ha subrayado Ortolá. Asimismo, Vox ha señalado que "también se reduce la partida de subvenciones al fomento del asociacionismo, por los mismos motivos".

Ortolá, en la misma línea, ha destacado que la formación ha "conseguido" el compromiso del alcalde, el 'popular' Luis Barcala, a seguir convocando programas de ayuda a autónomos y pymes como ya se hizo durante el confinamiento con el apoyo de todos los grupos políticos.

"Hemos exigido que ese programa no podrá ser inferior a los tres millones de euros y que las bases deberán posibilitar la máxima cobertura, evitando así otro fracaso como el de la última convocatoria del millón de euros donde se quedó desierto una parte importante de las ayudas al determinar unas exigencias incomprensibles para los comerciantes y hosteleros", ha añadido Ortolá.

Finalmente, Vox explica que las subvenciones de proyectos al desarrollo de cooperación internacional pasa de 235.000 a 160.000 euros; el plan de Acogida y cohesión social (inmigración) pasa de 134.000 a 80.000 euros; participación ciudadana y fomento del asociacionismo pasa de 90.000 a 30.000 euros; y, por último, la partida de Igualdad sufre una reducción en el plan de igualdad del 35,76% (-104.924,19 euros).

De esta forma, con la abstención de los dos concejales de Vox, el equipo de gobierno de PP y Cs cuenta con una mayoría simple de 14 votos a favor frente a los 13 de PSPV, Compromís y Unides Podem.

Por su parte, el portavoz y concejal de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que el pacto para presupuestos de Barcala y Vox demuestra que "el bipartito real" en la ciudad de Alicante es entre PP y Vox, mientras Ciudadanos "queda en ese papel de comparsa, de atrezzo, al que nos tiene acostumbrados".

"Compromís no podrá estar en una aprobación presupuestaria donde no se quiere cambiar la Ordenanza de la vergüenza, con recortes a cooperación, inmigración e igualdad, sin inversiones pactadas, sin agenda de la emergencia climática, donde no se ha atendido nuestras principales reivindicaciones y deja áreas de gobierno de Ciudadanos, especialmente a la señora Conejero, en un punto en el que lo único que le queda es dimitir", ha expuesto el edil de la coalición.

PLAZOS

Respecto a los plazos, fuentes municipales consultadas por Europa Press han informado que resulta "imposible" aprobar, de manera inicial, las cuentas antes de que finalice el año debido a los plazos administrativos.

Igualmente, han precisado que intervención aún no ha elaborado su informe de fiscalización, mientras que los próximos pasos serán llevar las cuentas a una comisión de Hacienda, diez días de plazos de alegaciones, su posterior elevación a la junta de gobierno local y, finalmente, aprobación inicial en un pleno extraordinario cuya celebración se estima para mitad del mes de enero.