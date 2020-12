Halle Berry lo tiene claro: nunca se sale con el exnovio de una amiga

Las amigas están por encima de cualquier cosa. Sobre todo de los hombres. Y esta sororidad la abandera Halle Berry, una mujer que sabe lo que es pasar por relaciones nefastas y hombres abusivos a pesar de que a los ojos del mundo siguiese siendo toda una estrella.

No solo es que la también modelo (fue Miss Ohio y ocupó el sexto lugar en Miss Mundo en 1986) viviese un auténtico infierno mientras salió con Gabriel Aubrey, quien mantuvo "una relación incestuosa con un miembro de su familia durante años", no dejaba de usar "expresiones xenófobas" o se negaba a aceptar la condición birracial de la hija en común de ambos, Nahla Ariela, nacida en 2008, sino que la actriz incluso llegó a manifestar le arruinó su vida sexual -un sambenito con el que sigue teniendo que lidiar-.

A esta relación hay que añadir el rumor que siempre ha recorrido Hollywood y que nunca se ha llegado a demostrar fehacientemente, pero que explicaría por qué Berry se quedó repentinamente sorda del oído izquierdo a principios de los 90: ella ya ha comentado que fue por una paliza de su entonces novio y, por las fechas, tuvo que ser el también intérprete Wesley Snipes.

Además, la que fuera primera mujer afroamericana en ganar el Oscar a mejor actriz protagonista (por Monster's ball) ha estado casada en tres ocasiones: el exjugador de béisbol David Justice de 1993 a 1997, el cantautor Eric Benet -con quien contrajo matrimonio en 2001 y se divorciaron cuatro años más tarde- y, de 2013 a 2016, con Oliver Martínez, con quien a su hijo Maceo.

Actualmente, como hizo público recientemente, sale con el músico Van Hunt. Y si algo puede saberse de esta nueva relación de la actriz de sagas como John Wick o Kingsman es que Van Hunt no ha salido con ninguna de las allegadas e íntimas de Halle Berry.

A sus 54 años, la intérprete tiene una regla de oro y la ha hecho pública en una conversación con su buena amiga y estilista Lindsay Flores que ambas han mantenido para un episodio del programa de Instagram Bad & Booshy: no se sale con el ex de una colega.

"¡Jamás de los jamases! Ese es uno de los grandes pecados capitales. No se puede salir con el ex de tu amiga. Si yo te conozco, no pienso salir con tu ex-lo que-sea porque es que eso no está bien. Mi alma gemela no puede ser el antiguo novio de alguien que conozco", le salió del alma a Berry.

La que fuera chica Bond aún tuvo tiempo de bromear cuando Flores le confesó, conociendo su historial: "Es que por supuesto que yo no saldría con ninguno de tus ex". Y Berry le respondió, haciendo un rápido repaso por su historial: "Bueno, es que no querrías hacerlo".