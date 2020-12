La pitjor setmana de la pandèmia en contagis deixa 13.457 casos a la Comunitat Valenciana

La setmana abans de Nadal la Comunitat Valenciana ha registrat un total de 13.457 nous casos de Covid, quasi el doble que l'anterior i una mitjana de 2.242 contagis diaris, que l'han convertida en la pitjor de tota la pandèmia en nombre de casos positius.

La tercera setmana de desembre ha registrat també un augment del 35'6% en la incidència acumulada a 14 dies, perquè ha passat de 200'27 casos per 100.000 habitants de fa una setmana a 271'72, molt per damunt de la mitjana nacional (214'12) i només superada per Balears i Madrid.

Els contagis pugen quasi un 99%

La setmana 51 de l'any deixa un acusat repunt a l'alça de la corba de contagis, ja que entre el dilluns i el dissabte s'han notificat un total de 13.457 contagis, que són 6.655 més que els 6.802 de la setmana anterior, en els quals la Conselleria de Sanitat va donar dades de dilluns a divendres, i una pujada del 98'84%.

S'ha superat així a la que fins ara havia sigut la pitjor setmana de la pandèmia, la segona de novembre, en la qual va haver-hi 11.112 casos i a partir d'ací van començar a baixar fins a aquest brusc canvi de tendència.

Només la província de València ha tingut aquesta setmana més casos que tota la Comunitat la setmana passada, amb 8.375, mentre que a Alacant s'han notificat 3.767 i a Castelló 1.314, en una setmana amb més de dos mil casos diàriament i que el dimarts va aconseguir el rècord de la pandèmia: 2.841 contagis en un dia, una mitjana de quasi dos contagis per minut.

El percentatge de casos actius ha pujat 1'45 punts i tanca la setmana en el 10'01%, mentre que la taxa de positivitat (el percentatge de positius sobre el total de PCR realitzats) ha aconseguit el 16'78%, la més alta d'Espanya i el pràcticament el doble que la mitjana nacional (8'48).

Ascendeix el nombre de morts

Després de tres setmanes de descens en les xifres, els morts per coronavirus en la Comunitat han tornat a pujar: hi ha hagut 137 enfront dels 104 de la setmana anterior, la qual cosa suposa un augment del 31'73%. Des de la segona setmana de novembre, totes les setmanes se supera el centenar de morts.

Del total de morts (87 a València, 35 a Alacant i 15 a Castelló), 40 eren ancians que vivien en residències, que són 25 més que una setmana abans i suposen un augment del 166'6%. També creixen els contagis en residents (passen de 134 a 339) i en treballadors d'aquests centres (de 63 a 148).

Segons les estadístiques del Ministeri de Sanitat, la Comunitat és a més l'autonomia que més defuncions per Covid ha notificat en els últims set dies.

Augmenten les hospitalitzacions

La Comunitat Valenciana tanca la setmana amb 1.154 persones amb Covid ingressades als hospitals, que són 15 més que set dies abans i un augment del 1'31%, després de quatre setmanes consecutives de descensos.

D'eixos pacients, 221 estan en les unitats de vigilància intensiva, que són 19 menys que una setmana abans i un descens del 7'92%, en el que suposa la quarta setmana seguida en la qual baixen.

Segons les dades del Ministeri, els pacients Covid ocupen el 23% dels llits UCI, quasi un punt menys que una setmana abans, si bé està 2'9 punts per damunt de la mitjana espanyola.

Empitjora la incidència acumulada

Un dels indicadors que reflecteix més un empitjorament en la tendència és el de la incidència acumulada a 14 dies, que en la Comunitat ha pujat 71'45 punts en una setmana i està actualment en els 271'72 casos positius per 100.000 habitants, només superada per Balears (386'42) i Madrid (276'99).

L'evolució d'aquest indicador i dels contagis és el que ha portat a la Generalitat a adoptar noves restriccions, que entraran en vigor el mateix dia en què comença l'hivern i en la setmana en la qual està previst que eixe diumenge comencen les vacunacions.

Ascendeixen els brots un 25%

Els brots de Covid han crescut també, perquè s'ha passat dels 223 de la setmana passada als 280 d'aquesta (193 a València, 66 a Alacant i 21 a Castelló), la qual cosa suposa 57 més i un augment del 25'26%.

Els brots de la setmana anterior van afectar 1.095 persones, i els d'aquesta a un total de 1.554, que representen un augment del 41'91%.